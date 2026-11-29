A Espanha realiza neste domingo eleições gerais antecipadas, convocadas pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez, em meio à forte polarização política e a debates sobre a crise habitacional e a imigração.

Até as 18h no horário local (14h de Brasília), 68,13% dos eleitores já haviam votado, a maior participação registrada para esse horário em eleições gerais no país.

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A participação foi 15 pontos percentuais superior à registrada no mesmo horário nas eleições de julho de 2023.

As urnas fecham às 20h locais (16h de Brasília), e o recorde histórico de participação ao fim da votação é de 79,97%, registrado em 1982, quando o socialista Felipe González venceu com maioria absoluta.

Tradicionalmente, uma alta participação eleitoral na Espanha é vista como favorável à esquerda, segundo o jornalista da BBC Sergi Forcada Freixas, que acompanha o pleito em Madri.

O primeiro-ministro Pedro Sánchez (do PSOE — Partido Socialista Operário Espanhol —, de centro-esquerda) incentivou o comparecimento às urnas.

O cientista político Daniel Cetrà, da Universidade de Barcelona, disse à BBC Mundo (o serviço da BBC em espanhol) que "eleitores de esquerda tendem a demonstrar menor fidelidade eleitoral e são mais propensos a se desmobilizar".

Ele ressalva, porém, que "se trata de um padrão, não de uma regra fixa".

O cenário político espanhol está hoje muito mais fragmentado, e alguns eleitores que antes talvez optassem pela abstenção podem agora se inclinar a partidos de direita, especialmente o Vox, segundo o cientista político.

"Com a maior fragmentação política do país e o crescimento de partidos de direita, uma participação elevada não significa necessariamente vantagem para a esquerda", diz Freixas.

Entre os principais candidatos deste pleito estão Pedro Sánchez, do PSOE; Alberto Núñez Feijóo, do PP (Partido Popular, de direita); Santiago Abascal, do Vox (direita radical); e Ada Colau, da Frente Ampla (esquerda).

Crise de moradia

Um dos principais temas desta eleição é a crise habitacional na Espanha, que se tornou uma das maiores preocupações da população e levou à antecipação das eleições.

O primeiro-ministro Pedro Sánchez tentou aprovar medidas para limitar os reajustes dos aluguéis e suspender despejos de pessoas vulneráveis sem alternativa de moradia, mas os decretos foram barrados pelo Congresso.

A questão é particularmente importante para os imigrantes: cerca de 70% dos estrangeiros de fora da União Europeia moram de aluguel na Espanha, contra 14% dos espanhóis.

Além disso, relatos de discriminação no mercado imobiliário indicam que estrangeiros enfrentam exigências mais rigorosas e têm acesso mais limitado a imóveis de qualidade.

Os partidos apresentam propostas bastante diferentes para enfrentar o problema.

O PSOE, de Sánchez, defende manter os controles sobre os aluguéis, ampliar a oferta de moradia pública e criar um parque habitacional estatal de 100 mil imóveis.

Já o Partido Popular (PP) e o Vox, de direita, querem revogar as restrições aos reajustes e facilitar a construção pelo setor privado.

O PP promete viabilizar 1 milhão de moradias, enquanto o Vox propõe dar prioridade aos espanhóis no acesso à habitação social e aos auxílios públicos para aluguel, medida que poderia prejudicar imigrantes, inclusive brasileiros em situação regular.

Getty Despejo de Maricarmen Abascal provocou protestos na Espanha.

Grande comunidade brasileira

Outro tema eleitoral importante é a imigração. Durante a campanha, os partidos de direita defenderam a adoção de medidas mais duras para restringir a entrada de estrangeiros no país e criticaram o histórico do governo de Pedro Sánchez nesse campo.

A Espanha se consolidou como um dos principais destinos de imigrantes brasileiros na Europa. Segundo o Itamaraty, o país abriga cerca de 197 mil brasileiros, a segunda maior comunidade brasileira no continente, atrás apenas de Portugal.

O fluxo migratório continua em expansão: somente no terceiro trimestre de 2026, cerca de 10 mil brasileiros se mudaram para o país, segundo o Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE).

Um dos atrativos é a possibilidade de solicitar a nacionalidade espanhola após dois anos de residência legal, prazo menor que o exigido em muitos outros países.

Também é relativamente comum que brasileiros entrem na Espanha como turistas e, após dois anos de permanência, busquem regularizar sua situação por meio do chamado arraigo, mecanismo que permite obter autorização de residência mediante o cumprimento de determinados requisitos.

O governo de Pedro Sánchez implementou em 2026 um processo extraordinário de regularização migratória que recebeu quase 1,2 milhão de solicitações.

A medida é criticada pelo Vox e pelo Partido Popular (PP), que defendem impedir iniciativas semelhantes no futuro.

Visita de Lula e Janones

A eleição na Espanha é acompanhada com atenção pelo governo brasileiro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou Madri em 16 de novembro, durante a campanha eleitoral espanhola, para manifestar apoio ao primeiro-ministro Pedro Sánchez.

Lula estava acompanhado do deputado federal André Janones (Rede-MG), que afirmou ter compartilhado experiências da campanha eleitoral brasileira, mas negou ter participado diretamente da estratégia dos socialistas espanhóis.

O governo espanhol e o PSOE também negaram a existência de uma assessoria formal brasileira à campanha.

A presença da dupla, porém, provocou reações de adversários de Sánchez. O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, e a presidente da Comunidade de Madri, Isabel Díaz Ayuso, criticaram a participação de Lula na disputa. Ayuso chegou a mencionar a atuação de "forças externas" na eleição.

Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil não consideram provável uma ruptura nas relações diplomáticas entre Brasil e Espanha caso a direita assuma o governo.

Eles afirmam que as relações institucionais entre os dois países têm interesses econômicos e estratégicos que vão além das divergências ideológicas entre seus governantes.

Ainda assim, uma eventual coalizão entre o PP e o Vox poderia enfraquecer a articulação política entre Europa e América Latina e reduzir o apoio espanhol ao acordo comercial entre União Europeia e Mercosul, segundo os analistas.

Uma mudança de governo também poderia alterar o alinhamento de Madri em temas como imigração, cooperação internacional e relações com os governos latino-americanos.