A nascente imprensa sensacionalista cobriu todos os detalhes dos crimes de Jack, o Estripador. - (crédito: Getty Images)

Em 9 de novembro de 1888, a quinta e última vítima de Jack, o Estripador, foi assassinada no leste de Londres.

Naquela época, o Lyceum Theatre, em Londres, apresentava uma produção americana de O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde (ou O Médico e o Monstro). O gerente do teatro era Bram Stoker, que estava prestes a começar a escrever Drácula.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Um ano antes, em dezembro de 1887, Sherlock Holmes, personagem de Arthur Conan Doyle, havia feito sua primeira aparição.

Foi nesse contexto de imaginação coletiva febril que uma série de assassinatos brutais deixou de ser um fato histórico para se tornar uma lenda.

Um século depois, em 1988, a BBC revisitou os arquivos policiais e do Ministério do Interior para investigar se a lenda teria ocultado a verdadeira identidade do assassino.

Esses crimes continuam despertando fascínio, em parte porque Jack, o Estripador, nunca foi identificado e os assassinatos permanecem sem solução, mas também devido à mitificação promovida pela imprensa sensacionalista da era vitoriana, impulsionada, em especial, por um editor que transformou tudo em uma campanha.

Um editor com sua própria agenda

Em uma resenha do romance gótico de 1886 O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, publicada no jornal londrino Pall Mall Gazette, um crítico escreveu:

"Por trás de John Bull, figura imaginária e personificação nacional da Inglaterra, especialmente em caricaturas políticas e obras gráficas, encontra-se um britânico que se deleita com sangue, gosta de mergulhar no assassinato e devora os detalhes de um enforcamento."

A Gazette também elogiou a adaptação teatral da obra, estreada em agosto de 1888, destacando as cenas em que Hyde ataca mulheres.

"Foi quase profético", disse à BBC, em 1988, Christopher Frayling, professor de História Cultural no Royal College of Art.

"Apenas três semanas depois, a Gazette escrevia sobre um 'Sr. Hyde' que rondava o leste de Londres", afirmou Frayling. "Jack, o Estripador de Whitechapel, Dr. Jekyll e Sr. Hyde, Spring-heeled Jack (uma figura do folclore urbano) e toda uma galeria de figuras ameaçadoras que povoavam os penny dreadfuls (folhetins sensacionalistas) e os melodramas vitorianos haviam se fundido num mesmo imaginário."

O ator Richard Mansfield, que trouxe a peça Dr. Jekyll e Sr. Hyde dos Estados Unidos para Londres, foi tão convincente na interpretação dos dois papéis principais que um espectador alarmado escreveu à polícia sugerindo que ele poderia ser Jack, o Estripador.

Mansfield tentou recuperar a simpatia do público organizando apresentações beneficentes de comédias.

Sobre isso, um jornalista escreveu: "Neste momento, em Londres, não há interesse em ver horrores no palco. Já temos motivos suficientes para nos arrepiar fora dele."

Getty Images A nascente imprensa sensacionalista cobriu todos os detalhes dos crimes de Jack, o Estripador.

Em outubro, a Gazette publicou uma carta sustentando que a peça havia influenciado Jack, o Estripador.

No entanto, é possível que a forma como o próprio jornal tratou os assassinatos tenha sido a causa do que aconteceu em seguida.

Segundo argumentava Frayling, a história do Estripador não surgiu nos bairros pobres do leste de Londres, mas foi concebida nos clubes de cavalheiros do oeste da cidade, elaborada por jornalistas a partir de informações muito escassas.

Foi, de fato, a própria Gazette que contribuiu em parte para a notoriedade do Estripador.

Seu diretor, W. T. Stead, estava experimentando um novo estilo sensacionalista que acabaria sendo conhecido como "jornalismo amarelo".

Stead, um liberal com fortes convicções reformistas, também guardava profundo ressentimento em relação ao comissário da Polícia Metropolitana, sir Charles Warren, por aquilo que considerava uma condenação injusta e o uso excessivo da força contra manifestantes no ano anterior.

Um aristocrata, um médico ou um imigrante

Quando ocorreu o primeiro assassinato, em 31 de agosto de 1888, os jornais de Londres, liderados pela Gazette, começaram a relacionar o caso a uma série de questões morais e sociais da época.

Em 10 de setembro, o jornal sugeriu que o assassino poderia ser um aristocrata decadente.

"Há várias razões pelas quais os comentaristas da época imaginavam Jack, o Estripador, como um cavalheiro", explicou à BBC a professora Judith Walkowitz, autora de City of Dreadful Delight: Narratives of Sexual Danger in Late-Victorian London ("A Cidade do Deleite Assustador: Narrativas de Perigo Sexual na Londres do Fim da Era Vitoriana").

"Por pelo menos 20 anos, houve grande mobilização em torno da questão da prostituição, inicialmente impulsionada por reformadores morais da classe média e ativistas feministas."

"E, mais tarde, intensificada e desenvolvida por uma reportagem de Stead sobre prostituição infantil, na qual ele documentava como filhas das classes populares eram capturadas para o prazer sexual de cavalheiros da classe alta."

Cada uma das vítimas de Jack, o Estripador, havia sido levada à prostituição pela pobreza.

Stead, que morreria em 1912 a bordo do Titanic, aproveitou os assassinatos para destacar questões que exigiam reformas e para fazer campanha contra os vícios das altas esferas.

Ao mesmo tempo, os crimes lhe deram a oportunidade de atacar Warren repetidamente, acusando-o de não fazer o suficiente para encontrar o assassino.

A imprensa começou a especular que, pela forma como a faca foi usada contra as vítimas, o assassino poderia ser médico, uma ideia que dialogava com os temores que os cirurgiões despertavam naquele período.

Por sua vez, os meios de comunicação conservadores apontaram os bairros pobres do East End (leste de Londres), habitados por comunidades de imigrantes.

Getty Images

Essa intensa publicidade e o sensacionalismo tiveram efeito imediato, observou Frayling.

"Naquele mesmo outono, os assassinatos se transformaram em ficção — em uma espécie de drama moral que ainda hoje continua repercutindo."

Frayling descobriu que essa tendência chegou a se infiltrar na própria investigação policial, como revelam os arquivos originais mantidos pelo Ministério do Interior.

Em sua maior parte, esses documentos não contêm mais do que "centenas de cartas de pessoas desequilibradas, muitas delas assinadas com o pseudônimo Jack, o Estripador, que se popularizou muito rapidamente, escrito de diversas formas".

No entanto, existe um memorando de um alto oficial da polícia, redigido em 1894, após o encerramento do caso, no qual são mencionados três suspeitos.

Mas até mesmo esse documento parece ter sido influenciado pela repercussão midiática.

"É uma prova sólida da existência de três mitos duradouros, mais do que da identidade de Jack, o Estripador", sustentou Frayling.

Os suspeitos

O primeiro suspeito apontado pelo chefe da Scotland Yard, sir Melville Macnaghten, foi Montague Druitt, um advogado que o investigador confundiu com um médico.

Seu corpo apareceu boiando no rio Tâmisa em dezembro de 1888, pouco depois do último assassinato.

O segundo foi o barbeiro Aaron Kosminski, um imigrante judeu polonês residente em Whitechapel, que morreu em um hospital psiquiátrico em 1899.

E o terceiro foi Michael Ostrog, um médico russo e ex-presidiário.

Getty Images As histórias de Jack, o Estripador, continuam presentes até hoje no leste de Londres

"Esses são os únicos três suspeitos formalmente apontados em todo o arquivo policial, e não existe, propriamente, nenhuma prova que os incrimine", afirmou Frayling.

"Observem como eles correspondem a todos aqueles aristocratas, estrangeiros e médicos que a imprensa mencionava em 1888 como parte de suas campanhas."

"Trata-se realmente da conclusão ponderada de uma investigação policial ou apenas do tipo de fofoca típica dos clubes?"

"A polícia estava tão imersa na mitologia de 1888 que também procurava personagens saídos dos romances baratos da época, dos penny dreadfuls, dos melodramas vitorianos ou das campanhas da imprensa?"

Em resumo, argumenta Frayling, é possível que aqueles que tentaram descobrir a identidade de Jack, o Estripador, tenham procurado no lugar errado.

E o mesmo vale para os "ripperologistas" desde então.

"Queremos demonstrar que o Estripador era um aristocrata decadente, um artista boêmio, um homossexual, um imigrante ou um louco", afirmou.

Na realidade, é muito provável que o assassino não se encaixasse em nenhuma dessas categorias tão definidas e sensacionalistas.

Quem quer que tenha sido o responsável pelo assassinato daquelas cinco mulheres, não foi o "personagem inventado pela imprensa, pela polícia e pela sociedade do fim da era vitoriana".