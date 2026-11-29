Feijóo terá de negociar com o líder da direita radical, Santiago Abascal (ao fundo). Os partidos dos dois já governam juntos em várias comunidades autônomas e em numerosas cidades espanholas. - (crédito: Eduardo Parra / Getty)

Com sua vitória nas eleições realizadas na Espanha neste domingo (29/11), Alberto Núñez Feijóo, líder do conservador Partido Popular (PP), está a um passo de pôr fim a oito anos de governos do socialista Pedro Sánchez.

Mas, para isso, terá de superar um paradoxo incômodo.

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Feijóo construiu toda a sua carreira apresentando-se como um político moderado. No entanto, para obter os votos necessários no Parlamento e ser confirmado como primeiro-ministro, terá de negociar com o Vox, de direita radical.

Diante do resultado das urnas, um governo de coalizão entre PP e Vox, liderado por Núñez Feijóo, é o desfecho mais provável.

Os dois partidos têm deputados suficientes para garantir sua investidura e já falaram abertamente sobre essa possibilidade.

As duas legendas também governam juntas em diversas regiões e cidades espanholas.

Nas eleições gerais de 2023, Feijóo foi o candidato mais votado, mas Sánchez conseguiu articular uma maioria alternativa e impediu que ele formasse um governo.

Desta vez, o caminho até o Palácio da Moncloa, residência oficial do primeiro-ministro espanhol, parece livre para ele.

"Aos 65 anos, provavelmente estava diante de sua grande e última oportunidade de se tornar primeiro-ministro", disse à BBC Mundo Pablo Montesinos, ex-deputado do Partido Popular e atualmente analista em diversos veículos de comunicação espanhóis.

Para seus apoiadores, Núñez Feijóo é um líder moderado, com reconhecida capacidade de gestão e liderança.

Para seus críticos, é um político sem princípios, disposto a entregar a Espanha à direita radical para chegar ao poder.

Quem é Alberto Núñez Feijóo?

Um moderado ao ataque

Feijóo ingressou na política nacional depois de 13 anos como presidente do governo da Galícia, comunidade autônoma situada no noroeste da Espanha.

Em 2022, foi eleito praticamente por aclamação como líder nacional do PP, que havia registrado os piores resultados de sua história em eleições gerais e enfrentava uma crise interna.

Feijóo assumiu a missão de reorganizar o partido, respaldado por suas expressivas vitórias eleitorais na Galícia e pela imagem de gestor eficiente.

Quatro anos e duas eleições depois, está perto de alcançar o objetivo pelo qual deixou sua adorada Galícia: devolver o PP ao governo central da Espanha.

Eduardo Parra / Getty Feijóo terá de negociar com o líder da direita radical, Santiago Abascal (ao fundo). Os partidos dos dois já governam juntos em várias comunidades autônomas e em numerosas cidades espanholas.

Segundo o jornalista Fran Balado, autor de uma biografia sobre Feijóo, ele é considerado "um dos dirigentes mais moderados do PP, em grande parte porque costuma atuar como um freio às políticas mais à direita".

Foi essa imagem de moderação que Feijóo procurou cultivar durante a campanha eleitoral, em contraposição ao discurso de Sánchez, que alertou para o risco de "retrocesso" que representaria um governo de coalizão entre PP e Vox.

Segundo Pablo Montesinos, "Feijóo tentou compensar o fato de que terá de fazer um acordo com Santiago Abascal [líder do Vox], buscando se colocar acima dessa disputa e transmitir uma imagem de gestor, de governante confiável e sólido. Tentou mostrar que aquele Feijóo da Galícia não desapareceu, que continua sendo o mesmo de sempre".

O que certamente mudou foi o mapa eleitoral espanhol. Pela primeira vez desde a redemocratização, um partido considerado por muitos de extrema direita sai das eleições com força suficiente para ter papel decisivo na estabilidade de qualquer governo.

Para a jornalista Elsa García de Blas, do jornal El País, isso explica "a grande contradição de Feijóo".

"Como presidente do governo da Galícia, ele era um dos dirigentes mais moderados do PP e rejeitava qualquer aproximação com o Vox. No fim, mostrou-se bastante pragmático e decidiu que, se for preciso fazer um acordo com eles para chegar ao poder, fará."

O crescimento eleitoral do Vox, que conquistou eleitores de direita antes alinhados ao PP, é uma das razões pelas quais Feijóo adotou em relação a Sánchez uma postura de oposição que García de Blas descreve como "muito dura, sem concessões".

Patricia de Melo Moreira / Getty Feijóo foi o candidato mais votado em todas as eleições das quais participou. As eleições gerais espanholas foram o exemplo mais recente.

Assim, durante a campanha, Feijóo combinou promessas de moderação, bom senso e eficiência administrativa com duras críticas à gestão de Sánchez. Atacou sua política migratória, a condução da crise em Ceuta, os graves acidentes ferroviários do último ano e os escândalos de corrupção que atingiram o partido e a família do primeiro-ministro.

Feijóo também acusou, sem apresentar provas, Sánchez de financiar sua trajetória política com receitas da prostituição que supostamente ocorreria em saunas pertencentes ao falecido sogro do primeiro-ministro.

O tom incisivo foi mantido no debate televisivo entre os dois candidatos e contribuiu para que as pesquisas divulgadas no dia seguinte apontassem Feijóo como vencedor do confronto.

Filho de uma aldeia galega

Feijóo nasceu em 1961 na pequena aldeia de Os Peares, na província galega de Ourense. Vinha de uma família humilde, na qual todos dependiam da avó, que administrava uma pequena mercearia.

Aos 10 anos, deixou a aldeia para estudar em regime de internato em um colégio religioso na cidade de León. O próprio Feijóo já descreveu a dureza dessa experiência em vídeos de apoio à sua candidatura de 2023.

"O fato de sermos humildes e de eu ter precisado ir estudar em outro lugar me causou sofrimento. A verdade é que fiquei arrasado", afirmou em um deles.

Depois, voltou à Galícia e se formou em Direito pela Universidade de Santiago de Compostela. Segundo já contou, sonhava em ser juiz e estudava para isso, mas seu pai perdeu o emprego e ele precisou começar a trabalhar.

Em 1984, ingressou no serviço público da administração regional galega, após ser aprovado em concurso.

Sua equipe de campanha explorou suas origens humildes e seu estilo de vida austero para apresentá-lo como um líder distante da imagem tradicional dos políticos de centro-direita.

Na juventude, Feijóo foi um dos milhões de espanhóis que votaram em Felipe González, histórico líder socialista que comandou o primeiro governo de esquerda da Espanha após o fim da ditadura de Francisco Franco. "Não me arrependo, porque era o que a Espanha precisava naquele momento", afirmou Feijóo em entrevistas.

Nos primeiros anos como funcionário da Secretaria da Fazenda do governo autônomo da Galícia, também participou da criação do que chamou de "uma pequena organização sindical".

A presença de dirigentes com passado sindical no Partido Popular não é comum. Feijóo explicou que tomou essa iniciativa "para melhorar algumas coisas que, na minha opinião, poderiam ser melhoradas".

Xurxo Lobato / Getty Feijóo iniciou sua carreira política na Galícia, reduto do Partido Popular, onde chegou a ocupar a presidência do governo regional.

Uma fotografia de sua juventude também continua perseguindo Feijóo. Publicada pelo jornal El País, a imagem o mostra sorridente, com as costas cobertas de protetor solar, em um barco ao lado de Marcial Dorado, que anos mais tarde seria condenado por crimes relacionados ao narcotráfico.

Ao longo dos anos, adversários da esquerda tentaram usar a fotografia para atacá-lo politicamente. Feijóo sempre se defendeu afirmando que, quando conheceu Dorado, não havia nenhuma acusação contra ele.

Da Galícia a Madri

Feijóo já reconheceu que, durante a juventude, nunca teve interesse pela política.

Sua entrada nesse meio ocorreu pelas mãos de José Manuel Romay Beccaría, político galego ligado à Opus Dei, que havia sido seu superior quando trabalhava como funcionário do governo regional da Galícia.

Em 1996, quando o então primeiro-ministro José María Aznar nomeou Romay ministro da Saúde no primeiro governo do PP, ele decidiu levar Feijóo para sua equipe.

Em Madri, Feijóo comandou o Instituto Nacional de Saúde (Insalud), órgão responsável na época pela assistência pública de saúde, e depois assumiu a direção dos Correios, empresa estatal de serviços postais, onde promoveu um processo de modernização e abertura à concorrência.

Após a experiência como executivo em Madri, retornou à Galícia, filiou-se ao Partido Popular e iniciou sua ascensão na política regional. O então presidente galego, Manuel Fraga, nomeou-o vice-presidente do governo local.

Quando o PP perdeu o governo da Galícia nas eleições de 2005, Feijóo entrou de vez na disputa pela liderança da centro-direita regional, que acabaria conquistando.

Depois de anos no poder, o partido enfrentava na região uma situação inédita: passaria à oposição. Abriu-se, então, a disputa pela sucessão de Manuel Fraga, histórico dirigente conservador que havia sido ministro durante a ditadura de Francisco Franco (1936-1975) e fundador do Partido Popular.

Miguel Riopa / Getty Feijóo chegou à liderança do PP na Galícia quando começou a disputa pela sucessão do histórico dirigente conservador Manuel Fraga.

O PP galego dividiu-se em duas correntes, batizadas pela imprensa local de "os da boina", que representavam a Galícia mais rural e conservadora, e "os do capelo", que reuniam os setores mais urbanos e acadêmicos. Feijóo era o candidato deste último grupo.

A corrente do capelo acabou prevalecendo, e Feijóo foi eleito presidente do PP na Galícia em janeiro de 2006.

Nas eleições regionais de 2009, conquistou sua primeira das quatro maiorias absolutas na Galícia. A vitória veio após uma campanha em que seu adversário socialista, o então presidente regional Emilio Pérez Touriño, foi acusado de gastar milhares de euros de dinheiro público na compra de móveis para seu gabinete.

Na ocasião, Feijóo demonstrou uma característica que também ficou evidente em seus confrontos eleitorais com Sánchez: o gestor dedicado que diz ser quando está no governo transforma-se em um adversário agressivo quando passa à oposição.

Feijóo pode se orgulhar de ter sido o candidato mais votado nas seis eleições das quais participou: quatro disputas regionais na Galícia e duas eleições gerais espanholas.

José Ramón Gómez Besteiro, dirigente socialista galego que foi seu adversário naquele período, disse à BBC Mundo (serviço da BBC em espanhol) que "durante seus anos na Galícia, Feijóo demonstrou o mesmo que mostrou na campanha eleitoral espanhola: que suas principais armas são a mentira e a contaminação do jogo político".

Como presidente do governo regional da Galícia, Feijóo administrou os anos de cortes generalizados após a crise financeira de 2008, que atingiu duramente a Espanha.

Na época, o país era obrigado a cumprir os rigorosos critérios de austeridade econômica impostos pela Europa para enfrentar a crise do euro. As reduções do déficit e da dívida se tornaram as duas principais bandeiras de Feijóo, a ponto de um veículo de imprensa local apelidá-lo de "Alberto 1º, o Austero".

Concha Paz / Getty Feijóo foi eleito líder do PP em 2022 com a missão de recuperar o partido e reconduzi-lo ao poder.

José Luis Jiménez, jornalista do diário ABC que acompanha há anos a política galega, afirma que "na questão fiscal, Feijóo sempre demonstrou ser absolutamente cartesiano".

Feijóo já anunciou que a redução da dívida pública será uma das prioridades de seu governo, assim como foi durante sua gestão à frente do Executivo galego.

Seus apoiadores destacam que ele conseguiu conciliar o rigor orçamentário, especialmente nos primeiros anos de governo, com o congelamento das taxas pagas pelos estudantes nas universidades da Galícia.

Já seus adversários de esquerda lembram suas tentativas de terceirizar alguns serviços do sistema público de saúde, que classificaram como "uma privatização disfarçada".

Feijóo sempre procurou manter a vida pessoal longe dos holofotes. Pessoas próximas o descrevem como um homem sem ideologia definida e inteiramente dedicado ao trabalho. "Para ele, até um almoço de trabalho já é um programa de lazer", afirmou um de seus colaboradores.

Em 2016, aos 55 anos, nasceu seu único filho, fruto do relacionamento com Eva Cárdenas, executiva de alto escalão da Inditex — empresa galega proprietária da marca de roupas Zara. Os dois mantêm uma relação há anos, embora não haja registro de que tenham se casado.

Segundo pessoas próximas, Feijóo aproveita o pouco tempo livre para descansar na Galícia e ficar com o filho.

Ser pai tão tarde é um dos arrependimentos que ele próprio já reconheceu.

"Fui pai aos 55 anos, mas gostaria de ter sido antes", disse em entrevista ao jornal La Razón.

"Meu filho me ensinou o que é sentir medo de verdade, um sentimento que eu não havia experimentado dessa maneira até me tornar pai."

O que esperar de Feijóo agora

Com Feijóo, a centro-direita tradicional voltará ao poder na Espanha, mas terá de fazê-lo com a direita radical, seja como integrante do governo, seja como aliada indispensável.

PP e Vox precisarão chegar a um acordo para garantir a investidura de Feijóo no Parlamento ou, como já fizeram em diversas prefeituras e governos regionais, formar uma coalizão.

A principal incógnita é quanto poder e influência a direita populista do Vox terá em um eventual governo de coalizão e o que exigirá em troca de apoiar a chegada de Feijóo ao poder.

Outra questão é até que ponto Feijóo aceitará ceder às pressões de um partido mais radical — ele que sempre cultivou a imagem de político conservador tradicional.

Francesco Militello / Getty Analistas apontam que Feijóo estava diante de sua última oportunidade de derrotar Pedro Sánchez e se tornar primeiro-ministro da Espanha.

Segundo Montesinos, "não devemos imaginar um Feijóo presidente fazendo comentários ou adotando políticas ao estilo de Trump. Esse não é, de forma alguma, seu perfil".

Diferentemente das eleições de 2023, Feijóo falou abertamente, durante a campanha mais recente, sobre a possibilidade de chegar a um entendimento com o Vox.

Ele estabeleceu como limites para as negociações após a eleição o respeito à Constituição espanhola e ao Estado descentralizado, aos tratados europeus e à manutenção das leis sobre violência de gênero e aborto.

Também defendeu que os chamados "ministros de Estado" — tradicionalmente os titulares das pastas do Interior, Defesa e Relações Exteriores — sejam escolhidos diretamente pelo primeiro-ministro.

Seus adversários, porém, duvidam de sua disposição para manter esses limites. Xavier Vence, ex-dirigente do Bloco Nacionalista Galego e um de seus rivais políticos na Galícia, o descreve como "um cínico sem princípios, capaz de dizer qualquer coisa se isso servir ao seu interesse de chegar ao poder".

O jornalista Xosé Manuel Pereiro definiu Feijóo como "o homem de argila", um "político que se remodela diante do espelho todas as manhãs".

Seus críticos não descartam que esses limites acabem sendo flexibilizados caso as negociações com o Vox se tornem difíceis.

A mudança de posição em questões importantes, aliás, foi uma das principais críticas de Feijóo a Sánchez. Um dos exemplos foi a anistia aos líderes do fracassado movimento separatista catalão, defendida pelo socialista em 2023, apesar de sua oposição anterior à medida.

A iniciativa foi aprovada em troca do apoio dos deputados catalães à sua investidura como primeiro-ministro.

Agora, será Feijóo quem terá suas declarações e decisões examinadas em busca de contradições. Ele precisará demonstrar que suas promessas de moderação e racionalidade são compatíveis com uma aliança de governo com a direita radical.

O ex-primeiro-ministro Mariano Rajoy, um de seus principais apoiadores quando Feijóo disputou a liderança do PP na Galícia, deixou-lhe um conselho durante um comício em Oviedo: "Não se pode combater um extremismo com outro, porque, como é perfeitamente compreensível, isso pode acabar muito mal".

Mas, segundo García de Blas, "o Vox está muito forte, e controlar esse cavalo selvagem será uma tarefa muito difícil".

Esse será o primeiro grande desafio do quase primeiro-ministro Núñez Feijóo.