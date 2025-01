Fórum discute caminhos para retomar o crescimento econômico

Nos dias 29 e 30 de janeiro de 2025, líderes globais e especialistas de 15 países se reunirão no Panamá para o Fórum Econômico Internacional América Latina e Caribe 2025: Como retomar o caminho do crescimento. O evento, organizado pelo CAF — banco de desenvolvimento da América Latina e do Caribe —, pelo Grupo Prisa e pela World in Progress (WIP), vai debater e formular estratégias que promovam o crescimento econômico sustentável e o bem-estar dos latino-americanos e caribenhos.

Entre as presenças confirmadas estão o presidente do Paraguai, Santiago Peña, o ex-primeiro-ministro italiano Matteo Renzi, e o renomado sociólogo e economista Jeremy Rifkin. As discussões terão como temas centrais o baixo investimento, a desigualdade social, os impactos das mudanças climáticas e o papel do setor privado no desenvolvimento sustentável.

A América Latina e o Caribe têm enfrentado uma taxa média de crescimento de apenas 1,6% ao ano desde 2010, combinada com níveis alarmantes de desigualdade e insegurança, agravados por crises globais como a dívida externa e os efeitos das intempéries no clima. No entanto, líderes acreditam que há um potencial extraordinário ao aliar a pauta econômica à sustentabilidade, com a transição energética, economias criativas, segurança alimentar e turismo sustentável, que podem transformar o panorama regional.

Sergio Díaz-Granados, presidente executivo do CAF, destacou que o evento será um espaço crucial para desenvolver soluções concretas e inovadoras. "Nossa região enfrenta enormes desafios, mas também possui um potencial único para liderar em áreas como ação climática e economia criativa. Esse fórum busca criar uma agenda estratégica para retomar o crescimento e construir um futuro mais inclusivo", afirma.

O evento contará com palestras de Rebeca Grynspan, secretária-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, e Rachel Adams, especialista em governança da inteligência artificial, além de representantes de organismos multilaterais como Banco Mundial e Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). A diversidade de perspectivas promete enriquecer os debates e fomentar propostas viáveis para impulsionar o crescimento regional.

Apesar dos desafios, a ideia do fórum é explorar as oportunidades únicas da América Latina e do Caribe. Neste sentido, o setor privado deve desempenhar um papel fundamental na promoção da inovação e no desenvolvimento sustentável.

Intercâmbio de ideias

O evento, que servirá como um ambiente de encontro entre o setor privado, autoridades governamentais e instituições multilaterais, tem como objetivo principal identificar e promover estratégias que fortaleçam as instituições, fomentem a inovação e a digitalização, e na transição para uma energia verde. As iniciativas são vistas como fundamentais para superar os obstáculos atuais e criar um ambiente econômico mais dinâmico e resiliente.

"A América Latina e o Caribe têm o potencial de se tornarem uma região de soluções globais para os grandes desafios do desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, devem alcançar um crescimento sustentado e inclusivo, enfrentando problemas estruturais como desigualdades, baixa produtividade e redução da pobreza", destaca o presidente executivo do CAF.

"Este fórum será um passo essencial para esses objetivos, traçando planos de ação concretos para melhorar a qualidade de vida e criar uma economia mais justa, resiliente e sustentável", acrescenta Díaz-Granados.

Durante os dois dias do evento, realizado no Centro de Convenções do Panamá, haverá uma série de sessões com painéis de discussão, palestras magnas e workshops colaborativos. Essas atividades permitirão que os participantes explorem, em profundidade, os desafios e oportunidades da região, promovendo um diálogo construtivo e o intercâmbio de ideias inovadoras.