O trabalho de Neuza Meller na construção da UnBTV

CB Correio Braziliense

Por RAFAEL VILLAS BÔAS — Professor e diretor da UnBTV, e Cleisyane Quintino, jornalista e integrante do Conselho Executivo da UnBTV Cleisyane Quintino Jornalista e integrante do Conselho Executivo da UnBTV

A UnBTV, canal universitário de Brasília, é sinônimo de informação para quem acompanha nossos conteúdos. Foi o que revelou a pesquisa interna de audiência realizada pela nossa equipe no primeiro semestre de 2021. Essa imagem foi construída ao longo de quase 15 anos do canal, que serão completados em novembro deste ano, e com o trabalho incansável de Neuza Meller, jornalista e servidora da UnB que dirigiu a UnBTV por uma década, de 2010 a 2020. Infelizmente, nessa data festiva, não poderemos contar com a presença de Neuza, que faleceu no dia 12 de julho de 2021 por complicações decorrentes da covid-19.

A atuação dela no âmbito da comunicação pública, em defesa da ampliação da relevância e visibilidade das televisões universitárias, é emblemática: como integrante da equipe do Centro de Produção de Cultura Educativa (CPCE), participou da transformação do órgão em canal universitário, que passou a ocupar o Canal 15 da TV a Cabo NET Brasília desde 2006, momento em que é criado o Canal Universitário de Brasília (UnBTV).

Foi durante a gestão de Neuza Meller que a UnBTV vivenciou um salto de qualidade em muitos aspectos: transformou-se em TV multiplataforma, com programação 24 horas, que pode ser visualizada pelo streaming (www.unbtv.unb.br), ou com acesso direto pelo portal da UnB (www.unb.br) e pelo canal 15 da NET Claro Brasília; ampliou a quantidade de integrantes da equipe, fazendo da UnBTV uma das maiores televisões universitárias do país, com 39 funcionários fixos, além de estagiários e com quantidade crescente de inscritos no canal do YouTube (www.youtube.com/unbtv), atualmente com 53.700.

Neuza Meller articulou, também, a expansão da UnBTV para os câmpus de Planaltina, Ceilândia e Gama; e se empenhou pela mudança da sede da UnBTV para um novo prédio, com instalações maiores e modernas, que será inaugurado até o final de 2021; além disso, contribuiu fortemente para a formação de muitas gerações de profissionais do audiovisual e do jornalismo, que tiveram oportunidade de estagiar na UnBTV, fato ressaltado em nota de pesar da Faculdade de Comunicação da UnB.

Neuza Meller integrava, na UnBTV, os Conselhos Administrativo, Executivo e Consultivo e coordenava a equipe de Relações Institucionais. Neuza Meller exercia também o cargo de diretora de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Televisões Universitárias (ABTU).

No combate à pandemia da covid-19, a UnBTV, sob direção de Neuza, teve papel destacado ao produzir programas de divulgação científica. Em março de 2020, quando sabíamos muito pouco sobre o novo coronavírus, a UnBTV produziu uma série de vídeos curtos ouvindo pesquisadores da universidade para tirar dúvidas e orientar a população sobre as medidas sanitárias e de higiene necessárias ao combate à covid-19.

Ao longo de 2020, foram produzidos, ainda, programas de entrevistas com especialistas e o telejornal semanal Boletim UnBTV com um bloco permanente da Sala de Situação da Faculdade de Saúde da UnB, um instrumento de elaboração de diagnósticos que acompanha e analisa os dados da evolução da covid-19 no Distrito Federal e no país. Também foi produzida, em 2021, uma campanha em linguagem de animação para estimular a vacinação dos brasileiros e tirar as principais dúvidas em relação às vacinas disponíveis. Mais do que nunca, a UnBTV levou informação para a sociedade e divulgou as pesquisas desenvolvidas na UnB, o que, aliás, segundo pesquisa interna de audiência, é o tipo de conteúdo que mais desperta interesse e mais motiva compartilhamentos de quem nos acompanha.

Paralelamente, a UnBTV, em parceria com a equipe da Secretaria de Comunicação (Secom), permitiu que a comunidade acadêmica de 58 mil pessoas se mantivesse informada das decisões dos conselhos superiores da UnB e participasse de webinários, promovidos pelas unidades de ensino e pelos decanatos, que passaram a ser transmitidos ao vivo pela UnBTV.

O legado de Neuza Meller, como profissional de exemplar dedicação à UnB e à causa da democratização da comunicação no Brasil, seguirá inspirando os sonhos de todos nós que lutamos por uma sociedade mais justa e igualitária. Uma das batalhas de Neuza que levaremos adiante é o esforço para que a UnBTV conquiste um canal aberto para conseguir se comunicar com toda a população do Distrito Federal, uma das maiores regiões metropolitanas do país, pois nas palavras de Neuza Meller, durante solenidade de aniversário de 10 anos da UnBTV: “É um contrassenso uma TV Universitária estar dentro de um canal fechado. Porque é um canal público, financiado pelo povo e não temos ainda, infelizmente, uma legislação direcionada para as TVs Universitárias. Porque eu acho que aí, sim, o povo, a sociedade do Distrito Federal, vai ter condições de conhecer e estar muito mais próxima desta universidade, porque eu acho que a nossa missão é devolver para o povo que nos financia o conhecimento que é gerado dentro dessa instituição”.