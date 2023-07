Artigo: O impasse do século e a liberdade

SC SACHA CALMON

O século findo foi rico em homens de formidável peso intelectual, em quase todos os ramos do conhecimento humano, sem menosprezar o peso anônimo de cientistas e formuladores, aos milhares, em todas as partes do planeta, até agora sozinho com sua gente no incomensurável universo. Para não dilargar muito o assunto é melhor nos concentrarmos em poucas áreas.

No respeitante às humanas ciências, ninguém foi maior do que Freud. Na pura ciência a teoria da relatividade de Einstein é indiscutível. No campo da sociologia o pensamento de Karl Marx e Frederick Engels, ainda que remontando a dialética de Heráclito botou a filosofia de pé, superando as subjetividades de Kant e de outros filósofos de "espírito", como foi o caso de Hegel, o que gerou ideologias políticas opostas.

A política definitivamente sepultou os "nacionalismos" e os "racismos" superados o "arianismo" de Hitler e a "supremacia branca", na África do Sul e no interior dos EUA, a mais antiga democracia, nem por isso livre de sérios problemas de desigualdade e tensões raciais, inexistentes na velha Grã-Bretanha, a pátria mãe, no ponto exemplar.

Nem se pode esquecer que o socialismo modificou-se deixando de lado a propriedade coletiva-estatal, e se amoldando ao princípio da igualdade e a elevar povos com destaque para a China, com seus 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, só no continente asiático, pois existem cerca de 119 milhões deles no mar do Sul da China, em Cingapura. e na Malásia. E, por último, mas não menos importante, hoje todos os países, exceto Cuba e Coreia do Norte, adotam o capitalismo e o livre mercado.

Em termos geopolíticos não há reparar na oposição, capitalismo versus socialismo, mas olhar a contraposição dos países da OTAN e o conjunto de países aliados da Rússia e da China, essa última, segunda e para logo a primeira potência mundial, pela incrível capacidade "de fazer tudo" (além de possuir juntamente com a Rússia todos os minerais estratégicos necessários ao futuro da humanidade). Isso se diz sem desconsiderar as vantagens bioceânicas e o fato de não estar geograficamente na eurásia, dos Estados Unidos da América do Norte, fortemente armados e ricos economicamente falando.

Entretanto, o mundo consciente e inconscientemente deseja ardentemente a superação dessa bipolaridade, e tudo conspira em favor do multilateralismo nas relações internacionais. O mundo que surgiu da segunda guerra mundial, findada em 1945, mas seguida da guerra fria entre EUA contra a URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e logo a China) já não mais se sustenta, em que pese o desarmamento positivo de duas muito belicosas nações (atores da primeira e segunda guerras mundiais, quais sejam Alemanha e Japão).

O mundo em que vivemos, é bom não esquecer, vive um equilíbrio precário e irracional, não consentâneo com o futuro da humanidade fraterna que o segundo milênio deseja, qual seja o equilíbrio de foguetes e ogivas atômicas transcontinentais entre os EEUU e a Rússia, as superpotências nucleares, a tal ponto de vivermos sobre o perigo de uma hecatombe planetária. Urge uma reformulação da ONU, são 198 nações a refletir os quereres da humanidade, fora o impasse belicoso e político das potências dominantes, aos quais não tem o direito de arrastar o resto do mundo para os seus interesses estratégicos, políticos e econômicos. Vem a pelo nomeá-los: EUA, Alemanha, França, Grã-Bretanha de um lado e Rússia Cazaquistão e China do outro.

O Brasil, a Índia, Indonésia, pelo tamanho geográfico e de suas populações devem ser ouvidas pela ONU bem como reformulado o "comando dos cinco" que detém o poder de veto (Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido). A Organização das Nações Unidas (ONU), o Banco Mundial, Conselho de Segurança da ONU, a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Fundo Monetário Internacional (FMI) são organizações de 80 anos atrás. O concerto das nações está exigindo novos mecanismos e novas instituições para o mundo que segue se modificando, de modo a conduzir a humanidade para um futuro melhor e mais inclusivo, sob valores éticos ao invés de nacionais ou de blocos geopolíticos. A humanidade já tão sofrida, as guerras são as expressões mais sombrias da espécie humana, deseja a Parusia, ápice da visão cristã: o dia em que o lobo e o cordeiro juntos viverão, em paz e harmonia.

Mas a Parusia ou a paz simultânea no orbe terrestre bem como a melhoria das almas individuais (as penitenciárias estão lotadas no mundo inteiro) necessitam que todos nós meditemos sobre o significado de nossas existências. Se por um lado, nos assemelhamos aos mamíferos superiores anatomicamente, por outro, pensamos (cogito ergo sum) e a razão de existir, com ciência e consciência, certamente tem um significado. É justamente o que uma religiosidade despida de dogmas, nos impele a descobrir num processo único de aclaramento. Eis a descoberta da paz interior que admiramos nos monges budistas. A vida eterna e a morte eterna são equivalentes... É preciso saber viver e conviver em paz e fraternalmente. "Ama a teu próximo como a ti mesmo," disse Jesus!

