ERRAMOS: publicação de artigo do general Otávio Rêgo Barros com assinatura incorreta

A versão impressa do Correio Braziliense desta quarta-feira (19/7) traz, na página 11 da editoria de Opinião, o Artigo: Forças Armadas não são gangorra em disputas ideológicas. A autoria do texto, no entanto, foi erroneamente atribuída a Arnaldo Niskier. A assinatura correta, contudo, é de Otávio Rêgo Barros, general da reserva e ex-chefe do Centro de Comunicação Social do Exército.



A assinatura incorreta foi replicada na versão on-line do texto, sendo devidamente corrigida às 9h52 desta quarta-feira (19/7).

O jornal pede desculpas aos autores e aos leitores pelos transtornos provocados pela publicação equivocada.

