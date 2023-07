Artigo: Por uma lei que defina direitos e deveres dos pacientes

Enfermeiros, técnicos e auxiliares aguardam início do pagamento do piso salarial para a categoria um ano depois da aprovação da Emenda Constitucional que assegura o direito. Após sucessivas decisões, a previsão é de que profissionais da rede pública comecem a receber os valores atualizados em agosto. Na rede privada, trabalhadores dependem de negociação com clínicas, hospitais, laboratórios e casas de saúde. - (crédito: Editoria de Arte )