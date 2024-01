Artigo: Pedidos de ano novo

»JAIME PINSKY, historiador, professor titular da Unicamp e editor

Como sempre, ficamos animados com o alvorecer de um novo ano, mesmo sabendo que mudanças no calendário não passam de convenções, baseadas mais em mitos de cada sociedade do que em alterações marcantes no clima e nas estações. É verdade que alguns calendários são fundamentados nas estações do ano, outros em fases da lua, mas a maior parte deles se baseia em narrativas fantásticas, em mitos de origem, ou em supostas datas de nascimento de heróis e divindades.

Nós, do mundo ocidental, preferimos o calendário cristão, hoje consultado em celulares e computadores, mas, até pouco tempo atrás, impresso em "folhinhas" que marcavam o tempo, mês a mês, e apresentavam ilustrações de campos nevados, anjos da guarda, santos conhecidos e até mulheres atraentes com mais ou menos roupa, dependendo de sua origem ter sido o armazém da rua ou o posto de gasolina do bairro.

Substituir uma folhinha, prestes a ser atropelada pelo tempo, por outra, novinha em folha, renovava a esperança na cura dos doentes e na solução de nossos problemas financeiros. De quebra, esperavam-se que as solteiras arranjassem marido, os desempregados encontrassem emprego e os mais jovens, um pouco de juízo, o que incluía ser aprovado no colégio, passar para o ano seguinte sem segunda época. As mães, por vezes, confessavam que desejavam um pouco de juízo às filhas adolescentes, quando essas se mostravam um pouco mais "assanhadas" do que o razoável (e o razoável era muito diferente em cada caso, mas sempre incluía "não engravidar antes de casar").

Hoje, não temos mais a folhinha, e parece que não acontecem "passos em falso" de nossas moças. Ou, simplesmente, eles, de tão comuns, não provocam grandes reações... Mudam os tempos, mudam os costumes. Menos o de fazer planos. Na verdade, não somos tão bons assim em planos, mas somos ótimos em ter desejos e fazer previsões. O futuro, nosso futuro, não se baseia em algo concreto, mas em esperanças, expectativas. Afinal, somos brasileiros. E brasileiro é sensível, amua-se por qualquer coisa. Se aquele conhecido, com quem conversamos uma vez, não responde à nossa mensagem de ano-novo (mesmo que nem tenha sido redigida a alguém em particular e tenha sido enviada exatamente igual a todo mundo) ficamos seriamente sentidos.

O fato é que nosso desejo mais comum de ano novo é que todos "sejam felizes". Desejar felicidade é legal: é algo amplo, abrangente, inclui amor, dinheiro, viagens, comida boa, tudo que possa deixar o receptor da mensagem feliz. Mesmo sabendo que o conceito tem historicidade, ou seja, o que é felicidade para um camponês na Idade Média não satisfará uma mulher de classe média urbana brasileira do século 21. (Sobre a historicidade da felicidade sugeriria a leitura do excelente livro de Peter Stearns História da felicidade. Se não ficar mais propenso a ser feliz, com certeza ficará mais culto.)

Queremos saúde. Será que saúde se tornou um desejo tão universal quanto a felicidade? Não creio. Acho até que a frequência de saúde, entre os desejos, tem mais a ver com a idade das pessoas que me enviaram seus "cartões". Camarada que toma remédio para pressão alta, ou contra problemas estomacais, quando não é para tentar corrigir problemas congênitos do sistema circulatório, sente necessidade de desejar saúde a todos, pois se dá conta, pela própria experiência, que a vida é finita e que ela está em perigo neste mundo competitivo e maluco em que vivemos. Muitos de nós já não nos preocupamos em acumular (para usufruir quando?), mas em esticar um pouco mais a vida, usufruir dela tudo que pudermos. Sim, saúde é um desejo etário, ou de pessoas que já sofreram problemas com ela. E ela está sempre em risco.

Que mais queremos? Paz. Meus amigos, parentes e conhecidos querem paz. Ao pedir paz nos sentimos um pouco menos egoístas, não estamos pedindo algo só para nós, mas para a humanidade toda. E é nessa área que falamos as maiores asneiras, que nos emocionamos com o cão soterrado por mísseis russos (e exaltamos os ucranianos) ou não nos conformamos com drones ucranianos na cidade russa (e maldizemos os ucranianos). Querer paz nos parece uma atitude de justiça, de respeito à humanidade. Claro que pode ser tudo isso, mas ajudaria bastante se, além do desejo genérico, estudássemos um pouco a situação dos contendores para não parecermos apresentadores de programas idiotas de TV ou candidatas a miss que desejam "apenas" a paz mundial. Não precisamos ser ingênuos nos nossos desejos…

Em resumo, queremos felicidade, paz e saúde. Pois que todos os que se aventuram nesta página sejam felizes, tenham muita saúde e façam o que possam para atingirmos a paz.