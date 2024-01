Artigo: A procura da bússola da felicidade

» Isaac Roitman, professor emérito da Universidade de Brasília (UnB), pesquisador emérito do CNPq e membro do Movimento 2022-2030 O Brasil e o Mundo que queremos

A bússola foi criada na China, no século 1. Foi utilizada na navegação e, até hoje, tem grande importância nos estudos da cartografia e astronomia. Foi ela que permitiu e facilitou a exploração na época das grandes navegações. Ao longo do tempo, foi aperfeiçoada e, nos dias de hoje, a bússola digital pode ser utilizada em computadores ou telefones celulares. Em um mundo com fantásticos desenvolvimentos tecnológicos, uma pergunta emerge: seria possível construir uma bússola que, em vez de determinar os pontos cardeais, pudesse indicar os caminhos para a felicidade?

Em 2010 foi lançado o livro A Bússola da Felicidade, de autoria de Tammy Kling e John Spencer. A obra descreve um terrível acidente em que um personagem, Jonathan, perde a filha e a esposa. Ele decide, no seu desespero, deixar tudo para trás e peregrinar pelo planeta para encontrar pessoas que vão lhe oferecer lições valiosas sobre a vida. Nessa jornada, Jonathan vai compreender que cada pessoa ou cada experiência de vida não aparece por acaso, mas para ajustar a sua bússola interna e descobrir o próprio destino. Os autores nos ensinam como superar os sofrimentos e encontrar os caminhos que possam nos levar à superação de problemas e encontrar a plena felicidade.

Consciente ou inconscientemente, todos nós estamos em busca da felicidade. Não é simples defini-la. Ela é abordada pela filosofia, pela psicologia e pelas religiões. Os filósofos associam a felicidade ao prazer, uma vez que é difícil definir a felicidade como um todo, de onde ela surge e os sentimentos e emoções envolvidos. Sigmund Freud abraçava a tese de que todo indivíduo é movido pela busca da felicidade, mas essa busca seria utópica, uma vez que, para ela existir, não poderia depender do mundo real, em que as pessoas têm experiências com o fracasso — portanto, o máximo que o ser humano conseguiria seria uma felicidade parcial.

A doutrina religiosa budista também analisou a felicidade como um dos seus temas centrais. O budismo acredita que a felicidade ocorre por meio da liberação do sofrimento, pela superação do desejo e também pelo treinamento mental. A felicidade é uma somatória de momentos encantados, como, por exemplo, contemplar a alegria e o sorriso de uma criança, como registrado no pensamento e sensibilidade de Charles Chaplin: "Não preciso me drogar para ser um gênio; não preciso ser um gênio para ser humano; mas preciso de seu sorriso para ser feliz".

Para as pessoas contaminadas pelo consumismo e pelo acúmulo de riquezas, o poder e o dinheiro são construtores da felicidade. Grande equívoco que a nossa consciência revelará cedo ou tarde. Tem razão Arthur Schopenhauer quando disse: "A nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças do que nos nossos bolsos".

Estamos vivendo tempos preocupantes no Brasil e no mundo. As guerras que causam a morte de pessoas inocentes, a vergonhosa desigualdade social, o abandono dos princípios éticos, uma educação ultrapassada, os moradores de rua, o desespero das classes mais vulneráveis, a falta de perspectivas para os jovens e outras mazelas fazem parte do presente e ameaçam o nosso futuro.

É a hora de mudar o jogo. Todas e todos temos o direito de ter uma vida digna e feliz. Existem no planeta Terra um número considerável de seres humanos que construíram projetos virtuosos que precisam virar realidade. Isso é possível. Vamos usar como princípio o pensamento de Alexandre Herculano: "O segredo da felicidade é encontrar a nossa alegria na alegria dos outros". Creio que podemos chegar ao formato imaginado por Carlos Drummond de Andrade: "Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade".

A luta não será fácil. Muitas pedras no caminho. Nessa aventura, em momentos de desânimo, vamos nos lembrar dos versos inspiradores de Caetano Veloso: "Felicidade foi se embora / E a saudade no meu peito ainda mora / E é por isso que eu gosto lá de fora / Porque sei que a falsidade não vigora / A minha casa fica lá de traz do mundo / Onde eu vou em um segundo quando começo a cantar". Vamos cada um de nós, encontrar a nossa bússola da felicidade.