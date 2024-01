Como ensina Gérson, o Canhotinha de Ouro, "futebol se ganha no meio de campo, tá certo?". Se o seu time do coração tem cérebro, e é minimamente organizado nesse setor, parabéns! Há chance de sucesso, não necessariamente de títulos, na nova temporada. Escrevo com base nas minhas observações da movimentação dos clubes no mercado na janela de transferências.

A demanda por articuladores impressiona. Quem tem dinheiro (ou não) compra um maestro. Com o perdão do trocadilho, os fins justificam os meias. O Flamengo desfruta do uruguaio Arrascaeta, mas investiu 14,5 milhões de euros no compatriota dele. Tirou De La Cruz do River Plate para suprir baixa no elenco. Tite perdeu Éverton Ribeiro.

O técnico Rogério Ceni desejava um camisa 10 para chamar de seu no Bahia. O Grupo City mandou escolher. O tricolor convenceu justamente Éverton Ribeiro a rejeitar a oferta de renovação do Flamengo, arrumar as malas e mudar-se do Rio de Janeiro para Salvador.

Por falar em "salvador", o Atlético-MG achou a mente brilhante para o meio de campo. Luiz Felipe Scolari ostenta Paulinho e Hulk, a melhor dupla de ataque do país, porém colocou um metrônomo na lista de compras. O Galo superou a concorrência e contratou Gustavo Scarpa. O ritmista do Palmeiras na conquista do Brasileirão de 2022 desembarcou em Vespasiano (MG) por 5 milhões de euros pagos ao Nottingham Forest da Inglaterra. Scarpa, Arana, Hulk e Paulinho devem formar um quarteto afinado.

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense está insaciável justamente no... meio de campo! Não basta ter Paulo Henrique Ganso. Fernando Diniz mandou buscar Renato Augusto no Corinthians. Versátil, o craque de 35 anos é opção nos papéis de volante, meia, atacante e até centroavante postiço — o tal do falso nove. Como se não bastasse a bela sacada, David Terans pode pintar nas Laranjeiras. Em negociação, o jogador do Pachuca do México, ex-Athletico-PR, é outro construtor acima da média.

O Palmeiras é regido por Raphael Veiga no meio de campo, porém procurava um substituto faz tempo para o volante Danilo. O projeto do tri no Brasileirão e do tetra na Libertadores passa a contar com Aníbal Moreno. O argentino de 24 anos custou 6,45 milhões. Como o excelente técnico Abel Ferreira sempre tem um plano, Caio Paulista, destaque do São Paulo em 2023, não pode ser descartado no papel de meia.

Outros três times contavam com maestros e investiram em mais parceiros para fortalecer o meio de campo. O São Paulo contratou o volante Luiz Gustavo para se desdobrar por James Rodríguez. O Vasco ostenta Payet, lutou para manter Bruno Praxedes e tenta realizar o sonho de consumo do técnico Ramón Díaz para encorpar o setor: o volante colombiano Cuéllar, ex-Flamengo. Quebrado, o Corinthians tinha Matías Rojas e acaba de comprar Rodrigo Garro. Alguma dúvida de que o sucesso passa pelo meio de campo? Sorte de quem tem!