Artigo: Estrela da folia

Houve tempo que o carnaval tinha rainha. Depois, vieram as rainhas de bateria das escolas de samba. Algumas se tornaram famosas, ao exercerem a função, como Luiza Brunet, Luma de Oliveira e Monique Evans. Outras receberam designação de musa, entre elas Grazi Massafera, Paolla Oliveira, Sabrina Sato e Viviane Araújo.

Mas, quando o assunto é estrela do carnaval, ninguém supera Ivete Sangalo. Motivos para isso não faltam. Embora tenha obtido consagração como cantora, inicialmente, à frente da Banda Eva, e, depois, em carreira solo, ela se desdobrou em diferentes funções, enquanto apresentadora e atriz, por exemplo. Isso lhe permite exercer completo domínio sobre o espaço cênico e na relação com o público.

Neste ano, Ivete volta a brilhar no carnaval de Salvador. Ela vai comandar o bloco Coruja, no circuito Dodô — que homenageia um dos criadores do trio elétrico —, entre os bairros Barra e Ondina, e cantar para a pipoca (foliões sem grana para adquirir o abadá) no Campo Grande, no circuito Osmar — nome do parceiro de Dodô — outro famoso palco da festa.

Demonstrando gratidão, Ivete ressalta: "O carnaval é uma fonte inesgotável de inspiração para mim, que colabora com minha carreira como um todo". Isso tem a ver com o fato de ser neste período que ela pode exercer ainda mais o fascínio sobre os fãs, principalmente os que não têm acesso aos shows, pelo fato por não poderem pagar ingresso.

A cantora tem um motivo especial para celebrar. Em 2024, ela comemora 30 anos de vitoriosa trajetória artística. Nos percursos, vai revisitar canções que lançou com sucesso, como Alô paixão, Beleza rara, Flor do reggae e Tempo de alegria; e novas composições registradas no EP intitulado Reivete-se: Gigante, Macetando e Você não sai, que chegou recentemente às plataformas digitais. Antes, a cantora havia lançado o disquinho em um megashow no Maracanã, com a presença de mais de 60 mil pessoas.

Durante os desfiles nos circuitos da folia soteropolitana, certamente a estrela vai contar, entre os seus seguidores atrás do trio elétrico, com incontáveis fãs brasilienses, que conquistou ao se apresentar aqui na capital diversas vezes, inclusive em algumas edições da Micarecandanga e shows isolados. O último deles, em 6 de dezembro do ano passado, ocorreu no Centro Internacional de Convenções, na 30ª edição do Prêmio CNT de Jornalismo.