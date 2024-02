Temporada de shows

Com o fim do carnaval e dos eventos ocorridos pós-folia, o brasiliense passará a conviver com uma programação musical diversificada. São shows protagonizados por artistas locais e de outras regiões do país, que ocuparão vários palcos da cidade do fim da próxima semana até o segundo semestre.

Quem abrirá a jornada de espetáculos é Jorge Aragão. O sambista se apresentará no próximo dia 9, na AABB (Setor de Clubes Sl), com a participação dos grupos candangos Clima de Montanha, Samba Urgente e Samba de Tia Zélia.

Os fãs de Roberto Carlos, sempre atentos ao show anual do Rei, poderão assisti-lo, desta vez em duas sessões, em 16 e 17 de março, no auditório master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, na sequência de nova turnê pelo país.

Sandra Pêra, que esteve na cidade na década de 1980, com as Frenéticas, retornará, agora, a bordo de projeto solo em que visitará o legado de Belchior. O show, em 15 de março, será no Espaço Cultural do Choro (Eixo Musical). O mesmo palco recebe Milton Guedes, dia 22; e Cláudio Nucci, dia 23, com trabalhos autorais.

Chama a atenção que, no mesmo dia 23, o Rainhas do Samba, espetáculo que reúne, no Ópera Hall (Orla Norte do Lago Paranoá), duas estrelas da MPB, a grande Alcione, homenageada pela Mangueira, no recente desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, e Maria Rita, a herdeira musical da eterna Elis Regina.

De volta a Brasília, em 6 de abril, Nando Reis, tendo a companhia do filho Sebastião Reis, apresentará o show Voz e Violão, que lhe permitirá passar em revista uma sua obra recheada de clássicos do pop nacional, além de sucessos dos Titãs, banda da qual foi um dos fundadores.

Em 1º de maio, o Ulysses Guimarães acolherá uma atração internacional, a Dire Straits Legacy. No dia 20 do mesmo mês, também naquele Centro de Convenções, estará em cartaz o Tributo a Tom Jobim e Elis Regina, com Daniel Jobim (neto do maestro soberano) e Kel Smith.

Ainda em abril, dia 27, o Roupa Nova chegará ao Distrito Federal com a turnê comemorativa dos 40 anos de vitoriosa trajetória na música popular brasileira, para apresentar-se no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Depois de brilhar fulgurosamente no carnaval de Salvador, Ivete Sangalo dará início em breve à turnê nacional de Festa, comemorativa dos 30 anos de carreira, que a trará a Brasília — onde tem vindo desde a época em que era vocalista da Banda Eva — em 13 de julho, para agitar os fãs no Estádio Mané Garrincha.

Presença rara em palcos do DF, Ritchie é outro que utilizará o palco do Ulysses Guimarães. Em 18 de maio celebrará 40 anos de música — que corresponde com o tempo de lançamento do icônico LP Vôo de Coração, aquele do mega-hit Menina veneno. O cantor e compositor virá com a turnê A vida tem dessas coisas.

Mais na frente, em 14 de setembro, Zeca Pagodinho comemorará 40 anos de música no Ulysses Guimarães, onde Oswaldo Montenegro, que iniciou a carreira em Brasília, festejará cinco décadas de intensa e consagrada carreira. Deve-se registrar que o autor de A lista, Bandolins, Léo e Bia e Lua e Flor é, certamente, o recordista de apresentações em rincões brasileiros.

Um outro show muito aguardado será o da turnê Xande Canta Caetano, que terá estreará em Belo Horizonte, em 21 de junho, e passará por por aqui, mas ainda sem data marcada. Este projeto levou o sambista carioca a conquistar o Prêmio MuItishow de 2024.