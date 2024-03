Dejetos de animais: questão de saúde pública e educação

A presença de animais domésticos, especialmente cães, em nossas comunidades, adiciona uma dimensão de alegria e companheirismo às nossas vidas. No entanto, juntamente com a posse responsável de animais de estimação vem a obrigação de manter o ambiente limpo e seguro para todos os membros da comunidade. Infelizmente, a falta de educação de alguns tutores de animais domésticos é evidente na prática lamentável de não recolher os dejetos de seus cães nas ruas. Esta questão não apenas afeta a estética das nossas cidades, mas também representa riscos para a saúde pública e o meio ambiente.

A falta de recolhimento de dejetos caninos é um problema generalizado em muitas áreas urbanas do Distrito Federal, independentemente do nível social de seus moradores. Tutores de animais que negligenciam essa responsabilidade contribuem para a poluição ambiental e criam condições insalubres para pedestres, outros animais e até mesmo para eles próprios. A falta de higiene resultante da presença de fezes de animais em espaços públicos pode levar à propagação de doenças e parasitas, representando risco de verminoses, especialmente para crianças que brincam nessas áreas.

Apesar dos esforços de muitos condomínios em disponibilizar sacos plásticos e lixeiras específicas, e de informar, com placas, sobre a importância do recolhimento adequado, é lamentável observar que muitos tutores mal educados ignoram esses recursos e optam por deixar os excrementos de seus animais no chão, muitas vezes ao lado das lixeiras ou das placas. Além de fornecer os meios para a eliminação adequada dos dejetos, é importante que sejam implementadas medidas para incentivar e educar os tutores sobre a importância de usar esses recursos de maneira responsável. Somente através de uma combinação de infraestrutura adequada, fiscalização eficaz e educação contínua, podemos esperar uma mudança significativa no comportamento dessas pessoas.

Além disso, é fundamental que o poder público aplique multas e penalidades aos tutores de animais que desrespeitam as normas de limpeza pública. Multas pesam no bolso, no orçamento doméstico e podem desencorajar comportamentos inadequados e promover uma mudança de atitude. Educar os proprietários sobre as consequências negativas da não coleta de dejetos e os benefícios de manter um ambiente limpo e saudável é essencial para a mudança de comportamento em longo prazo. Isso pode ser feito por meio de campanhas de conscientização, workshops educacionais e materiais informativos disponíveis em locais estratégicos.

Além disso, é importante incentivar práticas positivas, como recompensar os tutores que demonstram comportamento exemplar na recolha de dejetos de seus animais. Reconhecimento público e incentivos tangíveis, como descontos em produtos e serviços veterinários ou acesso privilegiado a áreas de lazer para animais, podem ajudar a fortalecer uma cultura de responsabilidade compartilhada.

É importante destacar que os cães, assim como outros animais de estimação, não possuem a capacidade de compreender as normas sociais ou os conceitos de higiene pública. Eles seguem os comportamentos modelados por seus tutores e dependem deles para orientação e treinamento adequado. Portanto, a responsabilidade pela limpeza e higiene dos espaços públicos onde os cães frequentam recai inteiramente sobre os tutores.

Ao enfatizar essa distinção, é essencial destacar que os cães não são os culpados, mas, sim, as ações dos tutores que não cumprem suas responsabilidades. A educação dos tutores sobre a importância de recolher os dejetos de seus animais é crucial para promover uma mudança de comportamento e para criar comunidades mais limpas, seguras e harmoniosas.

A falta de recolhimento de dejetos de animais nas ruas não é apenas uma questão de limpeza pública, mas também uma questão de cidadania e respeito mútuo dentro da comunidade. É responsabilidade de todos nós, como tutores de animais e membros da sociedade, garantir que nossos espaços públicos sejam seguros, limpos e acolhedores para todos. Ao trabalharmos juntos para promover a conscientização, a educação e a responsabilidade, podemos construir comunidades mais saudáveis e sustentáveis para o benefício de todos.

Fábio Paiva Jornalista e coordenador de Comunicação do Governo do Estado do RS em Brasília