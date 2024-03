Música na tela

Artistas, movimentos e aspectos da música popular brasileira têm sido tomados como temas para roteiro de filmes lançados no país com alguma frequência. Cito aqui, por exemplo, Pixinguinha, um homem carinhoso (Denise Sarraceni e Allan Fiterman); Tim Maia (Mauro Lima); Minha fama de mau (Lui Farias), sobre Erasmo Carlos; Eduardo e Mônica (Renê Sampaio), baseado na canção clássica de Renato Russo.

Saudosa Maloca, sobre a vida e a obra do compositor e cantor paulistano Adoniran Barbosa, está em cartaz no Cine Cultura (shopping Liberty Mall, Setor Comercial Sul), onde hoje, às 19h30, estreia Lupicínio Rodrigues — Confissões de um sofredor, que aborda a trajetória do compositor gaúcho — com debate após a exibição.

Esse universo temático volta a ser focalizado no documentário Nada será como antes — A música do Clube da Esquina, dirigido por Ana Rieper, tendo Charles Gavin (ex-Titãs) como consultor musical. O filme mergulha na musicalidade de um excepcional time de músicos e compositores formado por Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Wagner Tiso, Toninho Horta, Flávio Venturini, Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Tavinho Moura, Nelson Angelo, entre outros. Isso para entender como referências musicais das mais diversas paisagens, história e poesia refletiram na obra atemporal que eles criaram.

De acordo com Rieper, construir uma narrativa audiovisual para a música complexa do Clube da Esquina é tocar uma matéria do sonho. E foi nesse ambiente, imenso de possibilidades, que ele se debruçou para realizar Nada será como antes — título de um de uma das canções clássicas de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos.

Gravada por Milton Nascimento, Lô Borges e Elis Regina, Nada será como antes diz no verso inicial da letra: "Eu já estou com o pé na estrada/ Qualquer dia a gente se vê/ Sei que nada será como antes, amanhã". Clube da Esquina foi escolhido numa pesquisa, feita entre críticos de música e jornalistas especializados, como o melhor disco lançado no espectro da MPB, em todos os tempos.

Nada será como antes estava no repertório do show da turnê que Milton Nascimento e Lô Borges fizeram pelas capitais brasileiras, em 2021, para celebrar os 50 anos do Clube da Esquina. A apresentação em Brasília superlotou o auditório master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Presente na plateia, o assisti prazerosamente.