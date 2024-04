Proteção contra HPV

Uma vacina que previne diversos tipos de câncer: de colo de útero, vulva, ânus, vagina, pênis, orofaringe. E esse imunizante é oferecido gratuitamente para crianças e adolescentes, de 9 a 14 anos, com o objetivo de protegê-los antes da exposição ao papilomavírus (HPV). Uma blindagem para a vida adulta deles. Mesmo assim, a cobertura vacinal está abaixo da meta. Fico perplexa em como pais ou responsáveis abrem mão dessa segurança para meninos e meninas.

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) — escritório continentall da Organização Mundial da Saúde (OMS) — enfatiza que a melhor maneira de prevenir a infecção por HPV, assim como as complicações e os cânceres causados por esse vírus, é a vacinação, "de preferência antes do início da vida sexual, para que a vacina garanta a proteção antes do contato com o vírus por essa via".

Conforme a entidade, o câncer de colo de útero é a principal causa de morte por esse tipo de doença em seis países e a segunda principal causa em outras 14 nações na Região das Américas. A cada ano, são diagnosticados 72.719 casos novos, e 36.797 mulheres da região morrem devido à enfermidade. Apesar desse panorama, por aqui, parte da população está ignorando a vacina capaz de proteger contra esse mal.

Para aumentar a adesão ao imunizante, o Ministério da Saúde começou a adotar dose única da vacina — como fazem outros 37 países —, em vez das duas comumente aplicadas. A meta da pasta é eliminar o câncer de colo de útero como problema de saúde pública.

Segundo a ministra da Saúde, Nísia Trindade, usar apenas uma dose de vacina foi uma decisão baseada em estudos científicos, conforme recomendação da OMS. Ela também informou que a pasta tem orientado estados e municípios a fazerem busca ativa de jovens até 19 anos que não receberam nenhuma dose, para que atualizem a carteira de imunização.

Graças à ciência, existe uma vacina capaz de prevenir uma doença tão perigosa. Não deixemos que crianças e adolescentes fiquem expostos a esse risco na vida adulta. O imunizante está ao alcance. É seguro, eficaz e gratuito.