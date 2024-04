O lago, a canoa e nós

Fui apresentada ao Lago Paranoá há muitos e muitos anos, logo que Brasília chegou pra mim. Um oásis em meio à poeira vermelha. Pra quem vem do mar, um espelho d'água inventado demora a querer ser praia. Amei o lago como quase tudo em Brasília, conhecendo primeiro de vista, de longe, devagarinho, também pelo ofício de descobrir a capital como repórter. Fui me acostumando à mansidão do cerrado e vendo a cidade crescer e o lago ser habitado por lanchas, canoas, velas, jacaré e gente. Eu ainda meio distante.

Eis que veio o convite pra remar com outras pessoas, outras idades, outras raízes, outras risadas também. A cada movimento, o corpo agradecia e a mente se aquietava. Sempre fui do movimento, do sol, do calor, do exercício. Acostumada a caminhar longas distâncias, com as pernas vencendo as asas do quadrado, experimentei a sensação das braçadas, do ir e vir ritmado, poesia pura ao som das águas do Paranoá.

Mais do que isso, vivi a sensação de trabalhar em equipe. A canoa havaiana eleva nosso espírito, recarrega tudo, reorganiza a mente. E, para mim, a atenção plena, a contagem e o grito HIP na hora de mudar o remo de lado me traz pra vida, me ajuda a fugir da dispersão, estimula a parte aeróbica, melhora a postura, reseta a memória.

Tem o princípio da sincronia, que diz assim: "Uma canoa só é rápida e capaz de percorrer longas distâncias se os membros da equipe estiverem realizando remadas sincronizadas, ou seja, somente se todas as pás dos remos entrarem na água, fizerem força motriz e saírem da água juntas. Se os membros da equipe remarem cada um no 'seu tempo ou ritmo', a canoa pode até se deslocar, porém a eficiência cai drasticamente e a viagem provavelmente será cheia de solavancos". Um cooperativismo raiz, uma metáfora real e concreta do espírito de equipe.

No momento, a canoa é abrigo, vício e salvação. É como se o movimento do corpo, dos braços, aquietasse o da mente, sempre perversa com seus pensamentos flutuantes, que só causam mais ansiedade. Quando estou remando, com o céu esplendoroso de Brasília pairando por cima da cabeça, chega uma paz gostosa, um equilíbrio bom de sentir, uma sintonia fina com a natureza e com os companheiros de remada.

Trazer as emoções para o corpo é um aprendizado contínuo. Vencer a preguiça, colocar-se como prioridade na rotina, lembrar da hora boa que mata o cansaço da semana. O remo ativa o modo turbo de energia que perdura. Tem sido bom. Para o corpo, para a saúde mental, para acalentar o juízo e as saudades daqueles tão importantes amigos que perdi neste ano.

Remo para não chorar. De água salgada, o mar me basta. Abraço o lago como mais um amigo generoso, que me rende de novo a sensação de pertencimento a essa forasteira que adotou Brasília, que me diz quase em segredo: a vida continua e é bela; Deus existe e o universo é um presente divino para quem sabe ver e sentir.