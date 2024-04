Artigo: "Educação sexual, sim"

A gravidez na adolescência é um problema que tem de ser discutido por toda a sociedade. Diariamente, quase mil bebês nascem no país de mães nessa faixa etária. O número é mais do que o dobro dos registrados em países desenvolvidos. Os dados fazem parte de uma pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, do Rio Grande do Sul.

Gravidez na adolescência pode provocar aborto espontâneo, anemia, eclampsia, diabetes gestacional, parto prematuro. Há ainda risco à saúde mental das mães: depressão, frustrações, medo, ansiedade, além de afetar a formação educacional, decorrente do abandono escolar. Em relação ao bebê, eles podem nascer com baixo peso ou ter complicações que demandem internação em UTI.

A pesquisa do hospital gaúcho apontou que 20,4% das mães adolescentes não sabiam como evitar filhos. Isso mostra a necessidade de investir em educação sexual. Com informações, elas têm condições de evitar uma gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis.

Educação sexual é medida das mais importantes, também, no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Não é ensinar meninos e meninas a fazer sexo, temos de acabar com esse tabu. É orientá-los conforme a etapa de desenvolvimento de cada um deles. Se estiverem informados, quando tocados com desconforto, em uma parte íntima, vão saber que algo está errado e conseguirão pedir socorro mais rápido.

A depender da idade, meninos e meninas vítimas de estupro não têm noção que estão sofrendo uma violência. A falta de conhecimento os deixam entregues à rotina de agressões sexuais. A situação é mais aterradora ainda porque a grande maioria dos ataques ocorre na casa das crianças, cometidos por pessoas da própria família ou por conhecidos, em quem têm confiança.

Há um sem-número de casos no país de crianças e adolescentes que, ao participarem de palestras nas escolas ou seminários sobre crimes sexuais, identificaram estarem sendo vítimas de abusos. E denunciaram, interrompendo, assim, o ciclo de violência. O conhecimento os salvou da perversidade. Educação sexual é, especialmente, para a proteção deles.