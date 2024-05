Artigo: Olhos de repórter, coração de fiel

A paz que viaja comigo nesta peregrinação com a Comunidade Católica Obra de Maria não embaça meus olhos de jornalista. Há notícia em cada canto, igreja, gruta e pessoas que encontro. Por onde andei, não persegui furos de reportagem, mas a força da religiosidade e da devoção se impõe como histórias que merecem ser contadas.

Escrevi, para a Revista do Correio de hoje, um resumo do que vi e testemunhei em Assis, cidade da paz de São Francisco, onde foi realizado o 12º Congresso de Pentecostes. Também em Cássia, que há tanto tempo recebe devotos de Santa Rita, e em San Giovanni Rotondo e Pieltrecina, terra de Padre Pio. E quanta energia guarda a gruta de São Miguel Arcanjo, no Monte Sant'Angelo, na Província de Foggia, na Itália.

Dei uma esticada a Fátima, onde Nossa Senhora de Fátima é rainha-mãe. Quando chegar a Brasília, nesta segunda, estarei abastecida de boas vibrações, mas também de memórias que vou guardar para sempre e fiz questão de retratar nas páginas impressas, no site e nas redes sociais do Correio. Observando tudo com olhos de fiel, mas também de repórter, reconheço a importância da espiritualidade para a indústria do turismo, mas também o espaço que o mundo reserva para cultivar a fé — e ele é imenso.

Conheci mais de perto os padres-cantores Fábio de Mello e Reginaldo Manzotti, e a irmã Kelly Patrícia. Além deles, o jovem frei Gilson, que se tornou pop no isolamento da pandemia e, em Lanciano, em Chiati, uma agradável província italiana, tirou a sorte grande de celebrar uma missa no santuário onde se deu o milagre eucarístico, primeiro milagre reconhecido pelo Vaticano.

Ouvi um testemunho de força impressionante de Antônia, mãe de Carlo Acutis, o menino blogueiro que morreu de leucemia aos 15 anos em 2006, tornou-se beato em 2020, e que terá sua santidade reconhecida, tornando o primeiro santo millennial. Conhecido informalmente como o "influencer de Deus", Carlo teve seu segundo milagre reconhecido pelo papa Francisco nesses dias, abrindo caminho para a canonização. Fiéis da era digital terão um santo para chamar de seu.

Ali, me deparei com mais uma notícia. Antonia Acutis doou os fios de cabelo dele, uma relíquia de primeiro grau, que já está na Matriz da Paróquia São João Paulo II, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana de Recife, e poderá ser vista pelos fiéis.

Outra história se entrelaça com Brasília: a de Padre Pio. Foi aqui em Brasília que, antes mesmo de ser reconhecido como santo, ganhou sua primeira paróquia no mundo erguida em 2001 — ele foi canonizado em 2002. Foi obra de Dom José Freire Falcão, cardeal de Brasília à época, devoto do então Beato, que recebeu dele um milagre quando estava enfermo. A paróquia fica no Sudoeste. Agora, depois de 23 anos, foi concedido um terreno definitivo, ao lado dela, onde será erigida outra, em tamanho maior.

Como se vê, enquanto peregrinava, tropeçava na notícia aqui e ali. Talvez por ter olhos voltados para o jornalismo e o coração voltado para a fé. Eu acredito em milagres, entre eles o da multiplicação da boa informação. Obrigada a você que me lê e ajuda a compartilhar que o valor da minha profissão vai além dos anúncios oficiais, da política, da economia, das tragédias. Está também nos detalhes, nas pedras do caminho, no testemunho de fé das pessoas. O mundo também precisa de boas notícias. Bom domingo a todos!