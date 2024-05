O mais importante evento do gênero, no universo artístico nacional, o Prêmio da Música Brasileira chega à 31ª edição. A solenidade, em 12 de junho, volta a ocorrer no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, tendo Tim Maia como o grande homenageado.

Sob a direção de José Maurício Machline, cenografia de Gringo Cardia e apresentação de Regina Casé, o PMB 2024 reflete a riqueza e a pluralidade da música feita no país. Artistas de 18 estados, em 32 categorias, selecionados entre 12 mil inscritos, participam da cerimônia. Brasília tem como representantes a cantora e compositora Rosa Passos, o compositor e bandolinista Hamilton de Holanda, o compositor e violonista Lula Galvão e a banda Natiruts.

Embora haja clara predominância de nomes consagrados entre os concorrentes, nesta edição da festa da música surgem novos nomes que vêm se destacando na cena brasileira, entre os quais o pernambucano João Gomes, o paulista Jota Pê e a sul-matogrossense Ana Castela.

Mais de 20 artistas integram o elenco responsável pelos shows, parte igualmente muito esperada da cerimônia, com apresentações inéditas. Uma das mais aguardadas reúne Ney Matogrosso e Simone, cantando Primavera e Azul da cor do mar, clássicos do legado de Tim Maia.

O público vai apreciar também interpretações de Marisa Monte (Você), Zélia Duncan e Silva (Dia de domingo), Alceu Valença, Chico César e Mônica Salmaso (Coroné Antônio Bento, A festa de Santo Reis e Canário do reino). Compartilham, ainda,da programação Margareth Menezes, Cida Moreira,Céu, Larissa Luz, Glória Groove, Márcio Victor, Lazzo Matumbi, Toni Tornado, Rico Dalasam e Xamã, entre outros.

No ranking dos vencedores do Prêmio da Música Brasileira, nas respectivas categorias, quem ocupa a liderança é Maria Bethânia, com 23 troféus, seguida por Alcione, Caetano Veloso, Elba Ramalho, Dominguinhos, Zeca Pagodinho, Alceu Valença, Roupa Nova e Fundo de Quintal.

Da relação de homenageados, em edições anteriores, destacam-se quatro mestres MPB, Vinicius de Moraes — o primeiro a receber a distinção —, Dorival Caymmi, Luiz Gonzaga, Gilberto Gil; e intérpretes magistrais, da importância de Elizeth Cardoso, Elis Regina, Maria Bethânia, Maysa, Ângela Maria e Cauby Peixoto. Alcione foi reverenciada em 2023.

Tive o privilégio de estar presente em todas as edições do Prêmio da Música Brasileira, fazendo cobertura para o Correio Braziliense e pude assistir às apresentações que se tornaram memoráveis. Em 2023, por exemplo, na homenagem a Alcione, Maria Bethânia e Gloria Groove fizeram duo para interpretar O meu amor, de Chico Buarque de Hollanda e encantaram os espectadores que superlotaram o Theatro Municipal. Ao final, emocionada, a cantora paulista afirmou: "A música me deu dupla honra: homenagear Alcione e estar ao lado de Maria Bethânia. Isso é como estar em um sonho, acordada".