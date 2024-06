Reciclagem: compromisso com as futuras gerações

30/04/2021 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF. Recicla Mais Brasil no Paranoá. Reciclagem importância dessa ação e como as cooperativas transformam a vida dos catadores. Cristiane Pereira (presidente da Recicla Mais Brasil - camisa azul) com Nubia Rodrigues (diretora da Recicla Mais Brasil - camisa verde) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Victor Bicca*

Tratar adequadamente os resíduos e avançar nos números da reciclagem são algumas das pautas prioritárias na agenda ESG (Ambiental, Social e de Governança) do setor de bebidas não alcoólicas no país. Nesse cenário, é fundamental destacar a importância das ações coletivas na construção de um futuro mais sustentável, no avanço da economia circular e em todas as vantagens ambientais e sociais proporcionadas pelo descarte correto dos resíduos.

Em junho, celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente e o Dia Nacional da Reciclagem, dois movimentos que visam promover a conscientização sobre práticas sustentáveis e mais conscientes no dia a dia. São muitas as vantagens da reciclagem, tanto em nível ambiental quanto econômico e social. A prática ajuda a reduzir o desperdício e a poluição, promove a conservação de recursos naturais e a mitigação dos impactos ambientais, além da inclusão socioprodutiva de catadores, catadoras e suas cooperativas. Atualmente, cerca de 1 milhão de catadores e catadoras de materiais recicláveis atuam no país e mais de 90% de todo material coletado de forma voluntária passam nas mãos desses trabalhadores.

Porém, de acordo com a edição de 2023 da pesquisa Ciclosoft, realizada pelo Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre) para acompanhar a evolução da coleta seletiva no país, cada brasileiro produz 359,9 kg de resíduos sólidos urbanos por ano, dos quais apenas 13 kg (3,6%) são coletados seletivamente. Para aumentar esse índice, é fundamental que governo, empresas e sociedade façam a sua parte para enfrentar os obstáculos rumo a um futuro 'lixo zero'.

Nesse contexto, a indústria de bebidas não alcoólicas, uma das maiores usuárias de embalagens recicláveis, juntou-se ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e à Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (Ancat) para lançar a segunda fase da campanha Crie esse hábito (disponível no YouTube). Essa iniciativa tem como foco a educação dos consumidores sobre o descarte consciente de embalagens consumidas fora de casa e visa sensibilizar a comunidade, destacando a importância do papel de cada cidadão como primeiro agente na cadeia da coleta seletiva.

Essa campanha é, para o nosso setor, motivo de muito orgulho desde a sua primeira edição, lançada em 2022. Seguindo nosso tripé de atuação, que consiste em informação, inovação e portfólio, somos parte da solução e essa parceria diz muito sobre responsabilidades compartilhadas. O novo vídeo educativo oferece ainda mais informações à população sobre o descarte correto de embalados resíduos, contribuindo para a sustentabilidade e valorizando o trabalho essencial dos catadores de materiais recicláveis.

Cada vez mais comprometida com a circularidade e com a implementação de sistemas de logística reversa, a indústria de bebidas não alcoólicas vem investindo em diversas ações inovadoras. Entre elas, destacam-se a melhoria contínua das embalagens com o uso de materiais mais sustentáveis para maior reciclabilidade e a ampliação do portfólio de embalagens retornáveis, o que contribui para a redução da produção de resíduos sólidos. Além disso, a partir de parceria com a Ancat, o setor busca incentivar o fortalecimento das cooperativas e entidades associativas de catadores de material reciclável.

E os números são significativos. As mais de 72 empresas associadas do nosso setor são as que têm o melhor portfólio de circularidade do Brasil: 100% das latas de alumínio são recicladas, todo o vidro é retornável e 57% das garrafas PET. Além disso, existem empresas produzindo garrafas com 100% de plástico reciclável. Nosso país também foi pioneiro em lançar o modelo de PET retornável, o que caracteriza uma logística reversa perfeita. Essas ações demonstram o comprometimento do setor em promover práticas sustentáveis e responsáveis.

Para que o Brasil avance em direção ao desenvolvimento sustentável, é crucial que haja maior conscientização ambiental para a gestão dos resíduos. Somente com a união de todos os setores teremos êxito na busca por um futuro mais limpo e sustentável. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nesse processo e, juntos, podemos fazer a diferença para o meio ambiente e para as próximas gerações.

*Presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas (Abir)



