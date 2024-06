Artigo: Ventos sombrios da Europa

President of the ?Rassemblement National? (RN) group at the National Assembly Marine Le Pen (L), flanked by Steeve Briois (R), mayor of Henin Beaumont, casts her ballot for the European Parliament election at a polling station in Henin-Beaumont, north of France on June 9, 2024. Voting began across Europe on June 9, 2024 on the final -- and biggest -- day of marathon EU elections, with balloting due in 21 countries, including France and Germany, where support for surging far-right parties is being tested. (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP) - (crédito: FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Forças ultraconservadoras brasileiras estão em polvorosa com o avanço de seus homólogos na Europa. As eleições do Parlamento Europeu atestaram a tendência de crescimento da extrema direita e expuseram o completo descrédito no establishment, na política mainstream, mas também a falsa noção de que ideologias radicais e divisivas são o remédio para crises econômicas. Na França, a Reunião Nacional — a antiga Frente Nacional —, partido de Marine Le Pen, obteve quase um terço dos assentos do Parlamento Europeu e forçou o presidente Emmanuel Macron a dissolver a Assembleia Nacional e convocar eleições antecipadas, mesmo ante o risco de uma surra nas urnas e de solidificar a ascensão da extrema direita.

Na Itália, a premiê Giorgia Meloni saiu como vencedora em um dos países que mais se ressentem da onda migratória a partir do Mediterrâneo. Na Áustria, o Partido da Liberdade (FPÖ) tornou-se a principal força política, um ano depois de divulgar vídeos com teorias da conspiração que insinuam uma dominância dos migrantes sobre a população branca europeia. Mas a grande surpresa veio da Alemanha, que se envergonha do passado nazista. A Alternativa para a Alemanha (AfD), partido de viés neonazista, islamofóbico e anti-imigração, tornou-se a segunda força política do país. Com apenas 11 anos de existência, se radicalizou ao longo do tempo e manteve reuniões secretas com admiradores de Adolf Hitler.

A extrema direita brasileira tenta surfar na onda que sopra da Europa e promete retornar ao poder. Governos ultraconservadores costumam priorizar grandes grupos econômicos, enquanto solapam qualquer possibilidade de ascensão social das camadas menos favorecidas da população. Desde o primeiro governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, passaram a usar as fake news como instrumento para prejudicar adversários políticos e galvanizar suporte popular, apoiados na disseminação em massa de mentiras e na demonização da imprensa. Sem contar a ideologia nefasta que abraça a misoginia e a homofobia. Nos últimos dias, viralizou nas redes sociais um vídeo em que um deputado bolsonarista de Goiás compara nordestinos a galinhas depenadas em busca de migalhas. É a própria expressão do que se espera de políticos adeptos dessa tendência.

O crescimento da extrema direita na Europa é preocupante pelo fato de fomentar a retórica do ódio. Também é trágico, absurdo, criminoso e irracional que alguns partidos e grupos mais radicais se inspirem no pensamento e nas ações nefastas de Hitler, quase 80 anos depois de sua morte. Que a sensatez volte a dominar os rumos da política. Antes que a virulência do ódio coloque uma faca no pescoço da democracia.