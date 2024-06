Você é o tipo de alguém

Junho é repleto de romantismo. Comemoramos o Dia dos Namorados, uma data que celebra o amor e a conexão entre as pessoas. É um período em que gestos de carinho e dedicação ganham destaque. Mas o mês também apresenta uma outra forma de fazer o coração de alguém bater mais forte. A campanha Junho Vermelho nos lembra que a doação de sangue é um ato de amor que transcende o romantismo. Ela salva vidas.

A escolha do mês dedicado à doação de sangue se deu como homenagem ao aniversário de nascimento de Karl Landsteiner (1868-1943), médico e biólogo austríaco naturalizado americano que, em 1930, ganhou um Prêmio Nobel pela classificação do sistema ABO e descoberta do Fator Rh. O objetivo da campanha é estimular o ato solidário durante uma época em que os hemocentros registram níveis mais baixos de sangue em estoque. Neste período, observa-se a queda da temperatura e o aumento no número de pessoas resfriadas.

O Hemocentro de Brasília estipulou uma meta de 180 doações diárias para manter o estoque, mas, entre tantos tipos sanguíneos, há alguns com maior dificuldade de reposição. Imagine, então, que você pode ser "o tipo de alguém". Não apenas em um sentido emocional, mas literalmente. Ao doar sangue, você pode ter o fator, dentro do sistema ABO, positivo ou negativo, que alguém precisa urgentemente. Quando um acidente ou uma cirurgia ocorre de forma inesperada, cada gota conta. O seu sangue pode ser a diferença entre a vida e a morte: ou seja, pode ser o presente mais precioso que alguém jamais imaginou receber.

Quando você doa sangue, você está literalmente dando uma pedaço de si para ajudar a manter outro coração batendo. Esse ato é uma declaração de amor à humanidade. É dizer "eu me importo" de uma maneira tangível e com um impacto gigantesco. Por isso, em junho, quando o amor está no ar, a data reforça a campanha, conscientizando de que não há melhor maneira de demonstrar esse sentimento do que fazendo algo que tem o poder de salvar vidas. É um pequeno sacrifício que resulta em um benefício imensurável.

A doação de sangue é uma troca de amor. Quem doa faz isso com afeto, e quem recebe tem a chance de viver mais plenamente. É um ciclo de gratidão que fortalece a sociedade como um todo. É a prova de que o amor não se limita às palavras ou aos gestos entre casais, mas pode ser estendido a toda a comunidade. Já pensou que tem um coração que pode bater mais forte por você sem sequer suspeitar quem você seja? É um vínculo silencioso, mas poderoso, que dá aquele quentinho gostoso no peito. E isso é, sem dúvida, o ápice do romantismo.

No Hemocentro de Brasília, o atendimento para doação de sangue é realizado mediante agendamento prévio, pelo site agenda.df.gov.br ou pelos telefones 160 opção 2, ou 0800 644 0160. Se cumpre todos os requisitos necessários, está esperando o que para doar o seu amor?