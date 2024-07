Cine arco-íris 

Na sexta-feira última, foi comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA. A data remete à rebelião ocorrida, em 28 de junho de 1969, no Stonewall, mítico bar localizado no bairro Greenwich Village, em Nova York, frequentado por gays, lésbicas e bissexuais. Naquela noite, em defesa do direito de viver abertamente sua orientação sexual, eles enfrentaram e botaram para correr policiais que sempre os hostilizaram, com a prática de violência.

No Village, os negócios prosperavam, mas os bares frequentados por gays ainda eram considerados perigosos para se reunir. Policiais monitoravam e prendiam homossexuais com regularidade, sob o pretextos diversos, que variavam de má conduta à falta de licença para a venda de bebidas alcoólicas. Alguns desses estabelecimentos eram associados ao crime organizado no estado de Nova York.

Um ano após a revolta, foi realizada a primeira parada do orgulho gay em Nova York, Chicago, Los Angeles e São Francisco. A comemoração, depois, se espalhou por várias partes do mundo, inclusive no Brasil — sempre em junho. A de São Paulo, que reúne milhões de pessoas, é a recordista de público.

Em Brasília, o evento está marcado para 28 de julho, novamente na Esplanada dos Ministérios, mas o dia da comemoração não foi esquecido. Desde a última sexta-feira, o Cine Brasília vem apresentando uma série de filmes temáticos. Hoje, entre 14h e 20h, haverá a exibição do curta-metragem Moventes (Jefferson Cabral) e os longas Love lies bleeding (O amor sangra, de Rose Glass) e Tudo o que você podia ser (Ricardo Alves Jr.).

Na programação arco-íris, foi incluída também a comédia 13 Sentimentos, que descreve o fim de um relacionamento de 10 anos entre João e Hugo que, apesar da separação, permanecem amigos próximos. No entanto, a volta do universo de encontros românticos, usando aplicativos, traz um turbilhão de emoções, mostrando que a realidade não pode ser controlada como um roteiro de filme.

Na realização desse minifestival, mas de grande relevância para a causa, juntaram esforços a Organização da Sociedade Civil Box Cultural e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Uma iniciativa que proporcionou à comunidade LGBTQIA e ao público em geral momentos de entretenimento e reflexão.