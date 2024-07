Jogos de sorte para artistas

JORGE ANTUNES — Maestro, compositor, membro da Academia Brasileira de Música

Para o baile de minha formatura no Colégio Pedro II, em 1960, a vaquinha feita entre os estudantes deu, milagrosamente, para contratar a Orquestra de Waldir Calmon. Que sonoridade especial! O solovox, instrumento único no Brasil, encantava as moçoilas e os rapazes do colégio padrão.

Waldir Calmon se consagrou, a partir de 1944, trabalhando e dando emprego a muitos músicos, tocando no Cassino Atlântico, de Santos, e no Cassino Copacabana, no Rio. Com o fechamento dos cassinos em 1946, a vida começou a ficar difícil para os músicos.

O maestro Guerra Peixe, em 1938, recebeu convite do Cassino Atlântico, de Petrópolis, para tocar como pianista. Adaptando-se perfeitamente ao estilo do crooner Moreira da Silva, consagrou-se como grande orquestrador fazendo arranjos para a orquestra daquela casa de jogos. Guerra Peixe, por indicação de Vicente Paiva, em 1939, foi trabalhar como violinista na orquestra do Cassino Icarahy, participando também da Orquestra Típica Argentina que animava o Grill do famoso cassino. Com o fechamento dos cassinos em 1946, a vida começou a ficar difícil para ele e para todos os outros músicos.

Mário Zan conheceu, em 1940, o diretor do Cassino Atlântico, o polonês Ziembinski. Este gostou muito do trabalho do jovem acordeonista, mas determinou que Mário não tocaria no Cassino Atlântico sentado. O experiente homem de teatro pressentiu a beleza comunicativa das performances de Mário Zan. Com o fechamento dos cassinos em 1946, a vida de todos os acordeonistas começou a ficar difícil.

O grande clarinetista Abel Ferreira teve as influências de todo menino do interior: a bandinha do coreto, as orquestras de baile, o rádio. Em 1935 decidiu viver de música. Em 1943, ele se fixou no Rio de Janeiro, tocando no famoso Cassino da Urca. Com o fechamento dos cassinos três anos depois, sua vida começou a ficar difícil.

Em 1919, Pixinguinha fez, com seu conjunto, uma turnê por São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Pernambuco. De volta ao Rio em 1921, o grupo começou a tocar no Cassino Assírio, no subsolo do Theatro Municipal. Foi aí que Pixinguinha conheceu o milionário Arnaldo Guinle, que se apaixonou pelos músicos e bancou para eles uma temporada em Paris. Com o fechamento dos cassinos em 1946, os músicos assistiram perplexos à arrasadora diminuição do mercado de trabalho.

Identificamos um único culpado para aquele desastre que foi a proibição dos jogos de sorte no Brasil. Aliás, uma culpada: Dona Santinha. Foi ela, a senhora Carmela Leite Dutra, mulher do presidente Dutra, que exigiu do marido a assinatura do Decreto-lei 9215, de 30 de abril de 1946, que fechou os cassinos de todo o Brasil.

Aqueles lugares luxuosos, em que se apresentavam grandes espetáculos artísticos, eram, segundo Dona Santinha, meros "antros do pecado". A católica fervorosa, carola de carteirinha, não ficou por aí em suas exigências. A primeira-dama pediu também que se extinguisse o Partido Comunista Brasileiro. Seu desejo veio a ser atendido um ano depois. Em 7 de maio de 1947, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), o PCB foi colocado na ilegalidade.

Em uma turnê de concertos que realizei, há alguns anos, em Buenos Aires, fiquei impressionado com a quantidade de brasileiros que estavam no mesmo hotel em que fiquei. Tomei coragem para perguntar a um casal a razão da presença de tantos brasileiros. A razão era o Cassino Puerto Madero. Milhares de brasileiros se deslocam até lá a cada ano, para evadir fortunas brasileiras. Grandes fortunas brasileiras, que deveriam estar sendo aqui tributadas, escorrem para as burras hermanas a todo tempo.

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado tomou o caminho correto: aprovou o projeto de lei que legaliza cassinos, bingo e jogo do bicho no Brasil. Espero que os senadores se lembrem do grande mercado de trabalho que acolheu Waldir Calmon, Guerra Peixe, Mario Zan, Pixinguinha, Abel Ferreira e tantos outros músicos. Os artistas de hoje, que buscam trabalho digno, ficarão gratos.

Urge reabrir os cassinos, cujos impostos vultosos poderão ajudar na arrecadação de que precisamos. Os cassinos, além disso, ampliarão o mercado do turismo e abrirão novas e inúmeras vagas de trabalho direto e indireto.