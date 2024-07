Artigo: Lamine Yamal e a nossa fama de mau

Aniversariante do dia, Lamine Yamal, de 17 anos, tem um gol e três assistências na Euro-2024 com a camisa da Espanha - (crédito: MIGUEL MEDINA / AFP)

Lamine Yamal completa 17 anos hoje e instiga um debate no futebol brasileiro. A torcida capaz de se derreter (com razão) pela joia da Espanha na Eurocopa — e cobrar de Dorival Júnior a escalação de Endrick, 18, no ataque da Seleção Brasileira no fiasco na Copa América, é a mesma responsável pela crucificação de Tite por colocar Rodrygo, à época com 21, para cobrar (e errar) pênalti contra a Croácia na eliminação nas quartas de final da Copa do Catar. Afinal de contas, bipolares, o que queremos?

Sim, os nossos técnicos são ultraconservadores. O último convocado pelo Brasil para a Copa do Mundo antes de completar 20 anos foi Ronaldo. Ele tinha 17. Carlos Alberto Parreira não o colocou em campo um minuto sequer na campanha do tetra. Faz 30 anos! Dos males o menor: a experiência no banco fez bem. Ele herdou o protagonismo de Romário na final de 1998, fez os dois gols do penta em 2002 e tornou-se o maior artilheiro da história das Copas em 2006 até o alemão Klose ultrapassá-lo no 7 x 1. Neymar tinha 18 quando Dunga não o levou à África do Sul em 2010. Em 2014, estreou com a missão de carregar o Brasil nas costas rumo ao hexa em casa sem a bagagem do Mundial anterior.

Antes da Copa de 2018, perguntei ao Tite se haveria espaço para um "estagiário" como Vinicius Junior entre os 23 eleitos para representar o Brasil na Rússia. "Em Mundial, não há espaço para estagiários na Seleção Brasileira. O espaço é para quem possa ser utilizado na pressão do jogo. Momentos de preparação são nas Eliminatórias, os amistosos, a Copa América, não em momento de Mundial", respondeu. Mbappé foi com 19 e fez quatro gols no título da França. Vini esperou quatro anos para disputar a primeira Copa no Catar.

Entre os técnicos do Brasileirão, Abel Ferreira é o menos medroso. Lançou Endrick no Palmeiras aos 16 anos. Não sem antes mandá-lo passear na Disney. O menino correspondeu. O atacante brindou o português com o bi na Série A do ano passado. O brasiliense assumiu o protagonismo aos 17 anos entre os tios do elenco.

A resposta de Endrick deixou Abel Ferreira mais leve para lançar Estêvão. Três meses mais velho do que Lamine Yamal, o craque alviverde é o artilheiro do Palmeiras na Série A com cinco gols. É virtual convocado para enfrentar Equador e Paraguai em setembro nas Eliminatórias. O meia Luis Guilherme debutou aos 17 e foi vendido ao West Ham.

Enquanto Abel Ferreira afundava o pé no acelerador dando minutos a Estêvão, Dorival Júnior puxava o freio de mão na Seleção Brasileira. Endrick só iniciou entre os titulares na eliminação contra o Uruguai. Logo na Copa América, a competição na qual Ronaldinho Gaúcho marcou pela primeira vez aos 19 anos sob o comando de Vanderlei Luxemburgo em 1999. "Olha o que ele fez!", descrevia Galvão Bueno na narração do golaço contra a Venezuela.

A bipolaridade do torcedor brasileiro é grave. A mesma 'nação' rubro-negra responsável por catapultar Lorran ao time titular do Flamengo vaiou o talentoso meia de 18 anos e o condenou a voltar ao banco de reservas.

Ou aprendemos a ter paciência ou seguiremos condenados a considerar que o Lamine Yamal do gramado do vizinho é sempre melhor e mais maduro do que o nosso.