Suicídio: um ato complexo

Carlos Felipe Almeida D’Oliveira - Médico e presidente da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio (Abeps)

Recentemente, uma personalidade pública, de enorme alcance nas redes sociais, disse que a família tem culpa em casos de suicídio. A declaração feita em meio ao acalorado debate eleitoral para a gestão municipal da maior cidade do país demonstra não só irresponsabilidade, mas também desconhecimento sobre um fenômeno que é complexo e multifatorial. Infelizmente, não se trata de um episódio pontual, e o Brasil, apesar dos avanços alcançados nos últimos anos, parece ignorar que o suicídio é um problema de saúde pública.



Embora não apresente taxas médias elevadas em um contexto global, são preocupantes a tendência crescente de mortalidade por essa causa no país e o aumento dos índices em populações específicas. Entre 2010 e 2021, as taxas de mortalidade subiram 42%, passando para 7,5 suicídios por 100 mil habitantes. Em 2021, mais de 15.500 pessoas morreram no Brasil em decorrência do suicídio, o que significa uma morte a cada 34 minutos, de acordo com o Ministério da Saúde.

Os dados oficiais mostram aumento dos índices na população mais jovem e, também, entre os povos indígenas. A Região Sul aparece com a maior taxa de mortalidade por suicídio, sendo que o Rio Grande do Sul é o estado com o índice mais elevado. Os dados publicados ainda não refletem as consequências da tragédia climática que causa imensos prejuízos emocionais e financeiros para os gaúchos, o que, certamente, terá reflexo nas estatísticas dos próximos anos.

Durante a Assembleia da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2013, o Brasil aprovou um acordo de redução da taxa de suicídio em 10% até 2020. Dessa data até então, como o tema foi tratado? Como as ações foram dirigidas para as populações com maior taxa de suicídio, aquelas que elevam a taxa nacional de mortalidade? Não encontramos respostas que permitam uma conclusão sobre o impacto das ações no comportamento suicida da população nesse período, inclusive, porque o problema não foi considerado prioritário e, portanto, suas ações, mesmo quando realizadas, não foram coordenadas dentro de uma proposta estratégica.

Por isso, a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio (ABEPS) chama a atenção das autoridades federais, mais especificamente do Ministério da Saúde, para a urgência em reativar o Comitê Gestor responsável pela implantação da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Criado em 2020, o comitê foi dissolvido há um ano e meio para a designação de nova composição — após a mudança na gestão federal —, o que até agora não ocorreu. Sem um comitê gestor funcionando, atrasamos ainda mais a implantação de ações planejadas e duradouras, embasadas cientificamente e com dotação orçamentária.

A organização de comitês locais, municipais ou regionais, pode constituir experiências de organização na sociedade em torno de um problema que a impacta. É importante a participação de associações diversas de profissionais e comunitárias, forças de segurança, instituições religiosas, associações de sobreviventes enlutados e todos que queiram participar, motivadas pelo problema do suicídio em um determinado ambiente. A prevenção do suicídio exige ações coordenadas em várias esferas.

De 8 a 10 de agosto, uma parte dos inúmeros atores envolvidos nesse trabalho estará reunida em Brasília para debater abordagens inovadoras, pesquisas recentes e estratégias eficazes na prevenção do suicídio. A capital federal, que acolhe brasileiros de todas as regiões do país e estrangeiros das mais diversas nacionalidades, sediará a 5ª edição do Congresso Brasileiro de Prevenção do Suicídio. Serão três dias de programação intensa, presencial e on-line, para debater temas como as políticas públicas de prevenção, suicídio e envelhecimento, as novas tecnologias e o suicídio, prevenção no contexto escolar e o impacto nas populações indígenas.

Precisamos falar de prevenção do suicídio o ano todo, não apenas no mês de setembro. Informar a população e engajar os diferentes setores nas ações de prevenção evitará declarações infundadas e concepções errôneas que podem provocar danos acentuados sobre esse fenômeno extremamente complexo. Sabemos que a prevenção do suicídio não é tarefa fácil e nenhuma sociedade, em tempo algum, conseguiu impedir todos os casos. Mas, se não todas, considerável porção de mortes pode ser evitada.