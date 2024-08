Bituca & Esperanza

No decorrer de 2022, Milton Nascimento percorreu o Brasil, a Europa e os Estados Unidos com o show Última Sessão de Música. Em Londres, gravou o espetáculo na Union Chapel, igreja de arquitetura gótica do século 19. Durante a turnê, o cantor e compositor carioca anunciou que deixaria de subir aos palcos, mas não abandonaria a música.

Bituca, apelido pelo qual gosta de ser chamado, em 1978, criou e liderou o Clube da Esquina, um dos mais relevantes movimentos da MPB, que celebra 80 anos de vida e 60 de trajetória artística da forma como mais gosta, ou seja com o lançamento de um disco.

Sexta-feira próxima, chegará ao mercado o vinil duplo, que gravou com a compositora e baixista de jazz norte-americana Esperanza Spalding, num estúdio em Copacabana e na casa dele, no Joá, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os álbuns também serão disponibilizados nas plataformas digitais.

Embora o repertório de 16 faixas reúna composições de Paul Simon, Michael Jackson e dos Beatles, há a predominância de canções feitas por Milton com saudoso Fernando Brant, que foi seu parceiro em inúmeras canções. Nas gravações o cantor e a contrabaixista têm a companhia de grandes nomes da MPB e da música internacional.

Dianne Reeves, por exemplo, divide a interpretação de Eart Song e em Get it by now eles tiveram a companhia de Paul Simon. Já em Wings for the tougth bird têm a companhia de Caroline Shorter. Elena Pinderhughes e a Orquestra de Ouro Preto marcam presença nas faixas Cais e When you dream. Em Saudade dos aviões da Panair (Conversando no bar) há a participação de Liana Havas, Maria Gadú, Tim Bernardes e do violonista brasiliense Lula Galvão, enquanto Guinga participa de Saci.

A história do grande compositor e cantor brasileiro servirá de base para Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol — Homenagem a Milton Nascimento, o samba-enredo que a Portela levará para o desfile na Marquês de Sapucaí no carnaval do Rio de Janeiro de 2025. O título veio da letra do clássico Nos bailes da vida, faixa do álbum Caçador de mim, de 1981. O Bituca merece!