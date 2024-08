61 anos da AAFIT: parte da história e do futuro do DF

» Rubens Roriz*

Quando Brasília tinha apenas três anos, 34 servidores do Fisco Distrital reuniram-se em assembleia e constituíram o Centro Social e Cultural da Fiscalização de Rendas de Brasília, entidade que, agora denominada Associação dos Auditores Fiscais da Receita do Distrito Federal (AAFIT), chega aos 61 anos com vigor — comemorado em 21 de agosto —, pujança e um firme compromisso com o trabalho em prol do Fisco e da sociedade do DF.

Nós crescemos juntos com Brasília: hoje, já somos cerca de 500 associados. Temos orgulho dessa história e consciência das responsabilidades que ela nos impõe. Ao longo dessas seis décadas, a AAFIT foi uma entidade que valorizou, buscou e busca trabalhar para valorizar a carreira de auditoria tributária e fiscal do Distrito Federal. Congregamos os auditores e as auditoras que fazem a diferença para arrecadar tributos que serão revertidos para a população, para que haja desenvolvimento, sustentabilidade financeira e econômica do nosso DF, da nossa Brasília.

Neste momento em que celebramos os 61 anos, boa parte de nosso trabalho e energia está canalizada no debate e na construção dos textos que regulamentam a Reforma Tributária aprovada em 2023, com alterações profundas na tributação sobre o consumo no país. Trata-se de um marco da história nacional para qual o Fisco do DF não poderia deixar de dar a sua contribuição. Estamos seguros de que o modelo proposto pela reforma representa um enorme salto de qualidade diante do atual sistema: fortalece as administrações tributárias, reduz as injustiças fiscais ao inserir mecanismos de transparência e progressividade, e melhora o ambiente de negócios ao simplificar o arcabouço legal tributário.

Além dos avanços institucionais e sociais, haverá ganhos de receita para o Distrito Federal. Segundo dados da consultoria Fiscal Data, o DF se destaca como um dos entes federativos que mais ganhará com a Reforma Tributária, especialmente com a mudança na cobrança dos tributos, que deixará de ser feita na origem e passará a ser feita no destino. Como somos eminentemente consumidores, veremos um incremento significativo na arrecadação distrital. Em 2022, a arrecadação de ICMS e ISS no DF foi de cerca de R$ 12,7 bilhões. Os dados da Fiscal Data apontam que, com a reforma, teremos um incremento de R$ 2,6 bilhões na arrecadação do IBS.

Esse compromisso social que nos impele a trabalhar com empenho por um sistema tributário mais justo também gera outros frutos. A associação apoia, por exemplo, o projeto Crianças para o Bem, da Nova Acrópole, que atende crianças e suas famílias em situação de vulnerabilidade. Além de oferecer atendimento odontológico gratuito por meio dos dentistas associados, a AAFIT cede espaço para reuniões e eventos do projeto. Este trabalho social é um exemplo do compromisso da associação com a transformação social, demonstrando que a atuação vai além dos interesses da classe, impactando positivamente a comunidade.

Naturalmente, como entidade de classe, olhamos para dentro e temos o compromisso primordial de zelar pelo bem-estar dos nossos associados. E fazemos isso há 61 anos com especial dedicação. Os auditores tributários confiam na associação, e essa confiança é o alicerce de uma relação que se fortalece a cada ano. Com o olhar voltado para o futuro, a AAFIT está empenhada na implementação do Fisco Saúde-DF, um plano de saúde próprio que já conta com um número significativo de interessados e que, em breve, se tornará realidade. Esse plano trará benefícios para os auditores fiscais e familiares, mas também poderá ser estendido a outras carreiras típicas de Estado do GDF.

Aos 61 anos, a AAFIT celebra suas conquistas, mas mantém o olhar firme no futuro. A associação continua sendo um baluarte da defesa dos direitos dos auditores tributários e um agente ativo na construção de um sistema tributário mais justo e eficiente. Que os próximos anos sejam de ainda mais realizações, sempre pautados pelo compromisso com a classe fiscal e com a sociedade.



*Auditor fiscal da Receita do DF e presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita do Distrito Federal (AAFIT)