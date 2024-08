Os tentáculos de Marçal no esporte

Pablo Marçal encara Popó em numa tentativa de enfrentar o pugilista no boxe em uma das investidas no esporte para se popularizar - (crédito: Reprodução)

Candidato a prefeito de São Paulo, o outsider goiano Pablo Marçal (PRTB), 37, emula Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro e outros tantos políticos no uso do esporte como instrumento de campanha. Os movimentos dele são friamente calculados em Marçal desafiou Popó a uma luta de boxe. Até o encarou. "Por que lutar com Pablo Marçal? Um cara que não tem nada a ver com o boxe, nunca deu um soco em lugar nenhum...busca de cabos eleitorais capazes de influenciar — e multiplicar votos.

Lula adota o futebol como metáfora nos discursos, bancou Copa e Olimpíadas no país, engajou-se na construção do estádio do Corinthians e curte homenagear times e atletas. Bolsonaro fez média vestindo camisas de clubes, empenhou-se na Lei do Mandante, ia a estádios e virava "boleiro" na entrega de taças do Palmeiras no Brasileirão e da Seleção na Copa América de 2019. Terror dos dois lados ideológicos, Marçal se infiltra nos bastidores do esporte para ampliar tentáculos em troca de popularidade.

Em 2018, o coach esteve no CT do Goiás com a camisa do clube para mentoria com jogadores sobre o livro Antimedo. "A forma de conhecer um time vencedor é pelo tempo investido em treinamento. Por isso, o Goiás é o Maior do Centro-Oeste. Que honra vestir essa camisa e contribuir com o resultado", escreveu em uma rede social.

No último dia 3, foi ao MorumBIS na tentativa de amenizar piada homofóbica. No programa de rádio Fritada, frisou a última sílaba do estádio antes da venda dos naming rights: "MorumBI". Referência a bissexual. Pegou mal. Vestiu a camisa do São Paulo para assistir ao duelo contra o Flamengo, posou para selfies em ritmo de campanha e provocou em um vídeo: "Hoje é dia de comer urubu assado".

O aspirante ao Palácio do Anhangabaú esteve no Leilão de Neymar. Arrematou o jogo Poker com Neymar por R$ 450 mil, cinturão do pugilista Popó por R$ 320 mil e camisa do Barcelona por R$ 300 mil. Investiu R$ 1,07 milhão no evento beneficente e ostentou foto colado com o anfitrião.

"Dessa geração, o Neymar é o melhor cara que já existiu na Seleção. Fez mais gols que o Pelé e pronto, acabou. Ninguém está falando que ele é melhor que o Pelé, estou falando de resultado. Absurdamente, o Neymar é o cara. Às vezes, a gente fica p... que o Neymar perde a bola, cai no chão. Aquilo se chama reserva de energia. Quando o cara está em pé, respeita o cara", elogiou em junho deste ano.

Marçal desafiou Popó a uma luta de boxe. Até o encarou. "Por que lutar com Pablo Marçal? Um cara que não tem nada a ver com o boxe, nunca deu um soco em lugar nenhum... É um cara corajoso, dedicado, que vai se preparar. Movido a desafios, vencedor em todas as áreas, hypado e é onde o dinheiro e o sucesso perseguem", justificou o pugilista.

Ouro no Rio-2016 e bronze em Tóquio-2020 no salto com vara, Thiago Braz enfrentou caso de doping e ficou fora de Paris-2024. "Quero agradecer ao Pablo Marçal e ao Neymar por terem apoiado a minha causa", surpreendeu. Ele teria incentivado Thiago Braz a treinar na pista de um resort privado e a se lançar no mercado como coach. No Debate da Band, Marçal criticou Lula e Tabata Amaral (PSB) e ganhou like de Ítalo Ferreira, surfista medalhista de ouro em Tóquio-2020.