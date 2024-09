Integração humana, digital e ética no futuro da contabilidade

Aécio Prado Dantas Júnior — Presidente do Conselho Federal de Contabilidade

Em um mundo que se transforma em velocidade vertiginosa, a contabilidade — uma das mais antigas atividades estruturantes da economia global — encontra-se em um momento de inflexão, em que as mudanças tecnológicas deparam-se com a crescente demanda por responsabilidade social. Hoje, "ser contábil" implica a conciliação entre a necessidade de modernização das práticas profissionais e a observação rigorosa dos princípios éticos.

Tal reflexão está no centro do 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade (CBC), que acontece entre 8 e 11 de setembro, em Balneário Camboriú (SC). Com o tema Ser contábil: humano, digital e ético, o evento reunirá profissionais, acadêmicos e empresários do país e do exterior. Juntos, vamos moldar os rumos da contabilidade.

A temática deste ano é propícia para o contexto: as atribuições contábeis, tradicionalmente voltadas para números e métricas — sem nunca descuidar da conformidade, claro —, deparam-se agora com a seguinte incumbência: incorporar uma visão abrangente, que calcule seu impacto humano e social ao mesmo tempo em que se abra para a plena informatização. Inovações como inteligência artificial (IA), blockchain e big data estão redefinindo as rotinas contábeis e exigindo dos trabalhadores não apenas atualizações técnicas, mas uma compreensão crítica das implicações éticas do uso dos novos instrumentos.

O Congresso Brasileiro de Contabilidade — que se consolidou como a principal conferência da área no país — constitui-se, portanto, como um local privilegiado para as discussões. Com uma expectativa de receber cerca de 6 mil pessoas, o encontro mobilizará também autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo, criando um espaço diversificado para a troca de perspectivas e experiências.

A programação — vasta e cuidadosamente organizada para abordar as múltiplas facetas da contabilidade moderna — divide os debates em fóruns, painéis, palestras magnas e seminários, abrangendo desde os aspectos técnicos e regulatórios até os desafios éticos e digitais da carreira. Entre os assuntos em destaque, estão os reflexos da IA na governança e na sustentabilidade, as normas internacionais do setor e a importância das práticas ESG (ambiental, social e governança).

Uma das grandes novidades será o Fórum de Inteligência Artificial, em que especialistas de renome comentarão sobre como a tecnologia modifica o ambiente de negócios, explorando tanto os benefícios quanto os riscos envolvidos. Outro ponto alto, o 5º Fórum Nacional da Mulher Contabilista congregará lideranças femininas para analisar o papel das mulheres na contabilidade, no mundo dos negócios e no empreendedorismo, e os obstáculos específicos que elas enfrentam.

A diversidade do 21º CBC, idealizado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), se reflete na pluralidade dos palestrantes. Nomes como Pedro Janot, ex-presidente da Azul Linhas Aéreas, e Rachel Maia, CEO da RM Consulting, vão conduzir palestras magnas que prometem inspirar e instigar os participantes a repensarem suas convenções e estratégias. Enquanto Janot abordará questões relacionadas à liderança e administração focada em pessoas, Maia trará à tona ponderações sobre governança corporativa e a relevância da diversidade nas mesas de decisão. Outro palestrante confirmado é Dan Cockerell, ex-vice-presidente do Magic Kingdom (Walt Disney World), com uma explanação sobre liderança, cultura corporativa e estratégias de "encantamento" de clientes.

O 21º CBC contará com uma Feira de Negócios, que proporcionará aos presentes o conhecimento de inovações tecnológicas e soluções disruptivas para a seara contábil, funcionando como uma vitrine para empresas que buscam se posicionar em um mercado em rápida mutação. Com a presença de expositores nacionais e internacionais, a feira oferecerá uma ampla gama de produtos e serviços, de softwares de gestão a consultorias em transformação digital.

O evento se configura como uma oportunidade imperdível para todos os profissionais que desejam se reciclar, compartilhar saberes e descortinar os caminhos da profissão. Afinal, a contabilidade flui em um processo de evolução inadiável, e eventos como o 21º CBC são cruciais para direcionar o futuro. Ao integrar o humano, o digital e o ético, queremos ofertar, com esse olhar propositivo, as ferramentas e a expertise necessárias para que os profissionais possam se adaptar e prosperar em um cenário cada vez mais complexo e exigente.