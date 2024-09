Consumidor.gov.br, uma política pública bem-sucedida

*Wadih Damous — Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública

Se o Código de Defesa do Consumidor, promulgado em 11 de setembro de 1990, foi um marco que trouxe direitos básicos e inalienáveis aos brasileiros, a criação da Consumidor.gov.br representa a evolução desses direitos na era digital. Criada em 13 de setembro de 2014, ela simboliza o avanço da cidadania em um contexto de digitalização das relações de consumo, em que a rapidez e a acessibilidade são fundamentais.

Mais do que celebrar, o aniversário de 10 anos da Consumidor.gov.br também nos leva a refletir sobre como fazer com que a plataforma continue a ser um modelo de sucesso e evolua junto às novas demandas da população e às transformações do mercado. Os investimentos em tecnologia, a integração com outras ferramentas e a utilização de inteligência artificial podem tornar o atendimento ainda mais ágil, eficiente e personalizado.

O site se consolidou como a política pública mais bem-sucedida de defesa do consumidor desde a promulgação da Lei nº 8.078/1990. Lançada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), a plataforma tem desempenhado um papel crucial na resolução de conflitos entre clientes e empresas, promovendo um diálogo eficiente e direto que beneficia milhões de brasileiros.

Desde a sua criação, a Consumidor.gov.br se destacou por sua capacidade de inovar e de transformar a forma como as reclamações de consumo são tratadas no Brasil. Inspirada em modelos internacionais de sucesso, a plataforma foi criada com o objetivo de simplificar e dar agilidade à solução de conflitos ao oferecer aos cidadãos um canal digital acessível, rápido e transparente.

Em apenas 10 anos, a Consumidor.gov.br acumulou resultados impressionantes: mais de 3 milhões de reclamações registradas e uma taxa de resolução que supera 90%. Esses números refletem não apenas a eficiência da ferramenta, mas também a confiança que consumidores e empresas depositam nesse canal de comunicação.

Por meio do site, conflitos foram resolvidos de forma célere, sem a necessidade da judicialização de casos. O impacto disso no sistema judiciário foi enorme, visto que, antes, os tribunais recebiam uma quantidade significativa de demandas relacionadas ao consumo.

O sucesso da Consumidor.gov.br está diretamente ligado à sua capacidade de adaptação às necessidades dos consumidores e às exigências de um mercado em constante evolução. A plataforma permite que qualquer pessoa com acesso à internet registre suas reclamações de forma simples, sem a necessidade de intermediários, e acompanhe todo o processo on-line. As empresas, por sua vez, têm prazo máximo de 7 dias para responder às reclamações, o que incentiva a solução rápida e eficaz dos problemas.

Além disso, a Consumidor.gov.br promove a transparência ao deixar disponíveis na própria plataforma relatórios públicos que permitem aos consumidores verificarem o desempenho das empresas no tratamento de reclamações. Esse sistema de monitoramento constante é uma poderosa ferramenta de pressão para que as empresas melhorem continuamente seus serviços e produtos.

Outro fator decisivo é a ampla adesão de empresas dos mais diversos setores da economia. Hoje, mais de 2 mil empresas estão cadastradas, elas abrangem setores como telecomunicações, bancos e e-commerce. Essa diversidade torna a plataforma um recurso essencial para qualquer consumidor que enfrenta problemas.

Além disso, a ampliação do alcance da plataforma é essencial, tanto em termos de número de empresas participantes quanto de consumidores informados sobre seus direitos. Parcerias com órgãos de defesa do consumidor, campanhas educativas e melhorias constantes na usabilidade da plataforma são caminhos promissores para fortalecer ainda mais essa política pública.

O impacto da consumidor.gov.br na vida dos brasileiros é inegável, ao oferecer solução moderna, eficaz e acessível para a resolução de conflitos de consumo. Esse é um exemplo claro de como a inovação e a tecnologia podem ser aliadas poderosas na defesa dos direitos do cidadão.

Ao olhar para o futuro, o desafio é manter essa trajetória de sucesso, adaptar o site às novas realidades e continuar a proteger os consumidores em um mercado cada vez mais complexo. Com o apoio contínuo da população, das empresas e do Governo Federal, a consumidor.gov.br tem tudo para continuar a ser um pilar da cidadania e da justiça no Brasil, assim como o Código de Defesa do Consumidor tem sido nas últimas três décadas.