Para os racionais, uma inimiga; para os emotivos, uma melhor amiga. Venho pensando sobre as expectativas ultimamente. Bem, para ser sincero, tenho vivido expectativas. É um sentimento pouco compreendido, talvez subestimado, mas lindo.

Diferente da ansiedade — que espera possíveis problemas —, a expectativa é o "estado ou qualidade de esperar algo, ou alguma coisa, que seja viável ou provável que aconteça". Não me entenda mal. Expectativas não são vividas em um "mundo de Poliana", esperando só o bom, ou coisas maravilhosas. Existe um frio na barriga em ansiar, é uma espécie de medo. Isso é bom, deixa a expectativa viva.

Uma das coisas mais interessantes, e talvez complexa, sobre o sentimento da expectativa é o fato de ela existir de forma quase onipresente na sociedade. De certa forma, todos vivemos — juntos — a expectativa individual sobre algo. Agora mesmo, vivo minha pequena expectativa. Você que está aí lendo isso também tem alguma expectativa, espera que algo aconteça em um futuro próximo, tem esperança sobre algum aspecto (seja na vida profissional, romântica, familiar e em tantas outras "tangências" da vida).

Além dessas expectativas "individuais vividas por todos", também existem o que chamo de "expectativas coletivas". Que é quando todos vivemos sobre uma mesma expectativa. Por exemplo, a grande maioria dos moradores do Distrito Federal vive uma grande expectativa sobre o retorno das chuvas — que deve ocorrer a qualquer momento. Nós, aqui da redação, ainda vivemos a expectativa de reportar esse momento, que todos os anos é tão importante para a cidade.

Viva sua expectativa sem amarras. A expectativa faz parte da vida, merece ser reconhecida. Viva-a. Pense em como pedir por aquele date. Planeje o que fazer com o dinheirinho extra. Durma pensando naquela casa dos sonhos (ou no carro). Reflita sobre um possível novo emprego.

Mas cuidado: a expectativa também é arriscada. Quase como uma armadilha. Deve-se ter cuidado e ponderação com ela. O feitiço de viver pela próxima expectativa é poderoso. E será uma forma eficaz de te fazer perder a conexão com a realidade e com o momento de agora, sempre pensando — ou querendo — algo novo e melhor para amanhã. Óbvio que devemos esperar por dias e acontecimentos mais positivos para o futuro, só tome cuidado para isso não te fazer perder o contato com o agora, que também importa.

A expectativa é assim, cheia de nuances. É compartilhada por todos, mesmo que vivida individualmente. É positiva, mas arriscada. Às vezes passa despercebida, sem qualquer atenção, mas é uma importante representação da razão humana. Uma faculdade mental em plena ligação direta com a emoção (para os racionais uma inimiga, para os emotivos uma melhor amiga).

Vou ser sincero. A grande razão deste texto foi a expectativa sobre a iminente volta do X (ex-Twitter). Ok, pode parecer um pouco fútil, mas segura o julgamento. A vida tem vários tons de cinza. Pensar sobre isso me fez ter uma outra visão sobre a expectativa. Espero que lhe ajude na mesma missão.