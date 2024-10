Importância das campanhas de saúde para mulheres e seu impacto na sociedade

GISELE FERREIRA — Secretária da Mulher do Governo do Distrito Federal

Este é um mês especial, marcado por uma importante campanha de conscientização e prevenção, o Outubro Rosa. Vestimos a cor rosa em prol de uma causa nobre: a conscientização e prevenção do câncer de mama e a importância da saúde primária na luta contra essa doença que afeta milhares de mulheres em todo o mundo. Como secretária da Mulher, destaco a relevância das campanhas de saúde direcionadas às mulheres e o impacto positivo que essas iniciativas têm na proteção e na promoção da saúde feminina, contribuindo para uma sociedade mais saudável e igualitária.

O Outubro Rosa é um movimento internacional que surgiu na década de 1990, com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, estimulando a realização de exames e promovendo ações de conscientização. A campanha tornou-se um marco na luta contra a doença, colaborando para a redução da mortalidade e para a melhoria da qualidade de vida das mulheres.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), essa doença é a mais incidente em mulheres no mundo, com aproximadamente 2,3 milhões de casos novos estimados em 2022. É também a causa mais frequente de morte por câncer nessa população, com 666.103 óbitos estimados para esse ano. No Brasil, é também o tipo de câncer que mais afeta as mulheres de todas as regiões, após o câncer de pele não melanoma.

As campanhas de saúde para as mulheres desempenham um papel crucial na conscientização e educação da população feminina sobre a importância da prevenção, do autocuidado e do acesso aos serviços de saúde adequados. Essas iniciativas contribuem para a redução da mortalidade materna, o combate à violência de gênero, a promoção da saúde mental e o enfrentamento de doenças como o câncer de mama e o do colo do útero, entre tantas outras. Essas iniciativas são essenciais para salvar vidas.

Reconhecer que as mulheres enfrentam desafios e necessidades específicas em relação à sua saúde que, muitas vezes, são negligenciadas ou subestimadas é fundamental. Questões como saúde reprodutiva, prevenção e tratamento de doenças crônicas, saúde mental e bem-estar são indispensáveis para o pleno desenvolvimento da sociedade. Diante disso, foi instituído entre as secretarias da Mulher e de Saúde o Programa Cuide-se, com o objetivo de implementar políticas públicas para o fortalecimento da linha de cuidados da saúde da mulher no Distrito Federal. O programa realiza, de forma itinerante, ações de promoção da saúde física e mental, com foco no fortalecimento do cuidado e da qualificação dos serviços de saúde para atendimento humanizado e especializado, com foco nas grandes campanhas institucionais.

Além disso, as campanhas de saúde para mulheres têm o potencial de impactar positivamente toda a sociedade, promovendo a equidade de gênero, a valorização da diversidade e o respeito aos direitos humanos. Ao garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, estamos construindo uma sociedade mais justa e inclusiva, em que todas as mulheres possam viver com dignidade e bem-estar.

Neste mês, inúmeras ações são realizadas em todo o país, e também no DF, como palestras, caminhadas, iluminação de prédios públicos com cor rosa, eventos culturais, distribuição de materiais informativos e mutirões de saúde. É fundamental que todas as mulheres estejam atentas aos sinais de câncer de mama e realizem regularmente o autoexame e a mamografia, pois o diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura.

Nesse contexto, a saúde primária desempenha um papel crucial na prevenção e no controle do câncer de mama. Por meio de um sistema de saúde forte e acessível, as mulheres têm a oportunidade de realizar exames de rotina, como a mamografia e o autoexame das mamas, além de receber orientações sobre hábitos saudáveis e fatores de risco. Investir na saúde primária é investir no futuro das mulheres, garantindo que tenham acesso a serviços de qualidade e cuidados adequados em todas as fases da vida.

A Casa da Mulher Brasileira, em Ceilândia, é o ponto focal no DF para as mulheres terem acesso aos mais diversos serviços e eventos relacionados ao desenvolvimento e à proteção do público feminino. Mais quatro unidades serão entregues ainda em 2024 para fortalecer a rede de apoio ao público feminino e aumentar o número de locais para as campanhas e ações voltadas à saúde das mulheres da capital federal.

Neste mês, convido as mulheres a se engajar nessa causa, cuidando da sua saúde e incentivando suas amigas e familiares a fazerem o mesmo. Peço a todas que se envolvam em atividades de saúde, buscando informações e realizando exames preventivos. Juntas, podemos transformar a realidade e construir uma sociedade mais justa para nós. Unidas, podemos vencer o câncer de mama e construir um futuro promissor, contribuindo para a melhoria de toda a sociedade.

Que o Outubro Rosa seja um momento de reflexão, solidariedade e ação, fortalecendo a nossa luta por um país inclusivo e igualitário. E que as campanhas de saúde para mulheres continuem sendo um instrumento de empoderamento, cuidado e transformação.