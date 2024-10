Entorno é uma potência de oportunidades

Todos temos nossos quintais, grandes ou pequenos, e eles são as cidades em que vivemos - (crédito: Valdo Virgo)

Brasília não vota hoje, mas também já estamos com a roupa de ir, como se diz por aí, a essa festa da democracia. Vamos irmanados com mais de 600 mil pessoas que vivem em municípios do Entorno, numa torcida e na esperança por melhores dias para quem tantas vezes se sente à margem da sociedade, pouco visto e pouco lembrado no momento de se definir políticas públicas e projetos de melhorias para quem vive longe de grandes centros.

O Correio, a TV Brasília e a Rádio Clube estão fazendo uma cobertura extensa com flashes e programas ao vivo na TV, nas redes sociais, no portal e no impresso. O Entorno, muitas vezes, é visto como um quintal de Brasília, especialmente pelo fato de tantos moradores dos municípios vizinhos trabalharem e estudarem aqui. Também porque usam os serviços médicos da capital. Mas eu discordo dessa tese.

Todos temos nossos quintais, grandes ou pequenos, e eles são as cidades em que vivemos. Da porta de casa para fora, há sempre uma rua, um bairro, uma cidade, um país. Uma escala de quintais que precisamos cuidar e cultivar. É simplista e preconceituoso dizer que o Entorno é o quintal de Brasília — o que não significa dizer que não precisamos ajudar a cuidar dele.

Dificilmente as capitais são generosas com seus municípios lindeiros. É comum moradores de grandes centros e mesmo autoridades se referirem a eles como um fardo a ser carregado. Nem sequer se lembram que, de lá, vem boa parte da força produtiva que, sem encontrar trabalho, estudo ou tratamento perto de casa, tem de se deslocar para os centros de tudo, esses tão pouco acolhedores.

Também há um olhar de preconceito, que costuma mirar apenas as coisas ruins dos municípios vizinhos. Crimes, incêndios... Onde estão as pessoas felizes, realizadas e realizadoras desses lugares? Estão lá, por toda a parte que teimamos em não ver, embora estejam fartos de cachoeiras lindas e tantos outros atrativos. Se não enxergamos suas riquezas, que dirá as dificuldades que enfrentam diariamente.

Hoje, o Entorno e o resto do Brasil, um total de 155 milhões de almas, vão às urnas e nunca é demais lembrar o que é tão primordial nesta que é eleição mais importante, a prévia que vai indicar o cenário para as próximas eleições presidenciais e majoritárias. Os eleitores vão escolher seus prefeitos e vereadores, que são as pessoas a quem confiamos nosso quintal menorzinho.

Temos consciência da importância deles? É com eles que começam as grandes transformações. Devemos conhecê-los pelo nome, pelo gesto, pela história, pelas ideias que reverberam. Meu domingo hoje é para emanar boas energias para que cada eleitor tenha plena consciência do voto — só ele muda realidades.