UnB: começa mais um semestre de excelência e compromisso social

» Márcia Abrahão, Reitora da Universidade de Brasília (UnB)

Hoje, com imensa alegria, iniciamos mais um semestre letivo na Universidade de Brasília (UnB). É uma honra e um privilégio dar as boas-vindas aos mais de 53 mil estudantes, da graduação ao doutorado, tanto os novos quanto os veteranos.

A UnB é um marco na história da educação brasileira, fundada pelos visionários Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, que acreditaram no poder transformador do conhecimento e criaram uma universidade comprometida em buscar soluções para o país. Ao longo de mais de 60 anos, a Universidade de Brasília mantém viva essa missão, consolidando-se como uma das melhores instituições do Brasil e da América Latina, reafirmando o compromisso inabalável com a formação de excelência, a democracia, os direitos humanos e a sustentabilidade.

Nossa universidade foi pioneira nas ações afirmativas, sendo a primeira a implementar cotas raciais, um marco que contribuiu para um ambiente mais diverso e inclusivo em todo o país. Desde o início da nossa gestão, em 2016, nosso lema é: ninguém fica para trás. Foi assim também na pandemia e sob fortes ataques do governo Bolsonaro.

Hoje, mais de 11 mil estudantes têm café da manhã, almoço e jantar 100% subsidiados em nossos restaurantes, além de dezenas de outros tipos de auxílios e bolsas para todos. Para isso, o apoio de parlamentares da bancada do Distrito Federal tem sido fundamental.

É importante destacar que hoje temos um governo federal comprometido com a educação superior pública, empenhado em fortalecer o orçamento das universidades federais e garantir recursos para programas essenciais, como assistência estudantil e infraestrutura. Esse apoio é crucial para que a UnB supere os desafios e siga como um espaço de inclusão e transformação social.

No ano passado, demos mais um passo importante com o Vestibular 60mais, reforçando nosso compromisso com a educação ao longo da vida. A chegada desses novos estudantes é motivo de alegria, pois traz novos conhecimentos e histórias de vida à nossa comunidade. Essa iniciativa, junto com a construção da creche pública para atender à UnB e ao DF, é um orgulho da nossa gestão.

Nosso compromisso com a sociedade vai além dos limites físicos de nossos quatro campi — Ceilândia, Darcy Ribeiro, Gama e Planaltina —, dos polos de extensão e dos nossos cursos de graduação a distância. Promovemos atividades acadêmicas, esportivas, culturais, além de incentivar iniciativas como as empresas juniores e as equipes de competição acadêmica. Temos um hospital universitário de alto nível, uma fazenda, um centro olímpico, hospitais veterinários, uma editora, casas de cultura, a maior biblioteca pública do DF, a UnBTV e outros espaços que engrandecem a nossa universidade. Em breve, ofereceremos à população do DF uma TV aberta e a Rádio UnB, na frequência 86,7 MHz, conquistadas ano passado e em processo de implantação.

A cada dia fortalecemos a internacionalização, essencial para enriquecer nosso ambiente multicultural e consolidar a UnB na cooperação brasileira, como nas ações com a China para o combate à fome por meio da agricultura familiar. Como resultado de trabalho árduo e da competência dos nossos cientistas, estamos no topo dos principais rankings internacionais. A nossa pós-graduação deu um salto de qualidade nos últimos anos.

Acreditamos que o conhecimento e a inovação devem servir ao bem comum; por isso, desenvolvemos projetos e pesquisas voltados à proteção ambiental, defesa dos direitos humanos e promoção da equidade. Nossas ações de extensão aproximam a universidade da sociedade e contribuem para o desenvolvimento social e econômico do DF e do país.

Convido toda a população a participar da Semana Universitária, de 4 a 10 de novembro. O evento inclui diversas atividades, além de uma mostra de cursos para quem busca nossos cursos de graduação. Também estão abertas as inscrições para a Corrida e Caminhada HUB/UnB, que ocorrerá em 10 de novembro, às 7h.

Com orgulho, a UnB é território de construção da cidadania, onde cada voz importa. Desde que assumimos a gestão, fortalecemos as decisões colegiadas e defendemos com todas as forças a democracia. Incentivamos a participação ativa dos estudantes em todas as instâncias de debate e decisão.

Desejo a todas e todos um semestre de aprendizados e realizações. Que a UnB continue sendo referência de ousadia, pensamento crítico e democracia, como projetaram Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. Sejam muito bem-vindos!