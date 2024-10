O Rio Grande do Sul quer abraçar o Brasil

Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo: destino turístico abriga ruínas da chegada dos jesuítas ao Brasil em 1549 - (crédito: Reprodução/ Site oficial do estado do Rio Grande do Sul/Arquivo/Palácio Piratini)

Eduardo Leite*

Comovidos pela solidariedade que nos ajudou a ficar de pé novamente depois da pior tragédia climática do nosso estado, chegou nossa vez de retribuir o carinho com a maior campanha de turismo lançada no Rio Grande do Sul. O lema, inspirado em uma fala que venho propagando sempre que abordo as ações de reconstrução do estado, sintetiza o nosso reconhecimento e expressa, com perfeição, o espírito de resiliência e de acolhimento do gaúcho: "O Brasil abraçou o Rio Grande do Sul e, agora, queremos abraçar o Brasil" nasceu do mais genuíno sentimento de gratidão que temos por todos que nos estenderam a mão. Representa, também, a nossa determinação em superar adversidades, transformando-as em oportunidades para o crescimento.

A maior campanha mercadológica do turismo gaúcho surge com essa missão, que ultrapassa muito a promoção turística — trata-se de um convite caloroso para que o Brasil todo venha rever, experienciar e se apaixonar por nossa cultura tão rica, pela natureza exuberante e pela hospitalidade única do Rio Grande do Sul. Esta é uma das formas de agradecer a todos que se dedicaram, que mobilizaram familiares, amigos e conhecidos para nos ajudar quando mais precisamos.

E não existe melhor maneira de demonstrar gratidão do que receber com um abraço apertado e com uma mesa farta quem nunca nos abandonou. Assim como uma casa pronta para receber visitas, o Rio Grande do Sul tem estradas, comércio, hotéis e pontos turísticos operando para acolher todo o Brasil.

A campanha faz parte do Plano Rio Grande, que reúne as ações, iniciativas e projetos para a reconstrução, adaptação e resiliência climática do Estado. Por meio dele, estamos desprendendo um volume expressivo de recursos do Tesouro do Estado para as mais diferentes áreas, desde habitação — para que as pessoas voltem a ter uma vida digna — até o investimento em prevenção, com aquisição de radares novos e desassoreamento dos rios. E impulsionar nacionalmente o setor de turismo está dentro desse conjunto de ações de reconstrução. O nosso Rio Grande do Sul vai estar cada vez mais presente nos comerciais de TV e rádio e em pontos estratégicos com grande circulação de pessoas para que todos saibam que a reconstrução do Rio Grande já começou.

A principal porta de entrada do nosso Estado, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, que também foi fortemente afetado pelas enchentes na capital gaúcha, voltou a receber passageiros na última sexta-feira. Com o retorno do aeroporto, abrem-se as possibilidades de planejamento para aqueles que desejam visitar nosso Rio Grande do Sul, que tem opções de destinos para todo e qualquer gosto. Das rotas mais tradicionais, a da Uva e a do Vinho proporcionam experiência da arquitetura, da história e da gastronomia típica da imigração italiana, que completa 150 anos no próximo ano.

Mas nosso Estado não é feito apenas de experiências do clima frio. O verão gaúcho também oferece atrativos para quem quer aproveitar a praia e o sol. No litoral norte, o veraneio gaúcho propicia uma vida noturna agitada, excelente estrutura de compras e uma cultura tipicamente açoriana, com roteiros de visitas que vão desde o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, em Mostardas, até a beleza incomparável da costa de Torres.

Cenário da Revolução Farroupilha, a Costa Doce Gaúcha brinda os visitantes com uma região tocada pelas águas lagunares e o Oceano Atlântico, sendo já consagrada não apenas por brasileiros, mas também por uruguaios e argentinos, que buscam suas praias doces e salgadas. A região também abriga o Caminho Pomerano, com paisagens belíssimas e uma identidade cultural muito rica.

Outro ponto que não pode ficar para trás, a região das Missões tem um Patrimônio Cultural da Humanidade, o Sítio Histórico São Miguel Arcanjo, que abriga as Ruínas da Igreja de São Miguel Arcanjo. As Missões Jesuíticas, que deram origem à região, completarão 400 anos em 2026, e serão devidamente comemoradas, para relembrar a grande e importante contribuição dos Sete Povos das Missões para a formação do Rio Grande do Sul.

Com muita alegria e orgulho, agora convidamos todos os brasileiros a planejarem sua visita ao nosso Estado. Seja para desfrutar das belas praias, explorar nossas grandiosas serras, mergulhar na rica história das Missões ou saborear nossa renomada gastronomia, o estado oferece experiências únicas. O Rio Grande do Sul te espera de braços abertos, pronto para retribuir todo o carinho que recebemos e mostrar que, juntos, somos mais fortes. Venha se apaixonar por nossa terra tanto quanto nós.

Governador do Rio Grande do Sul*