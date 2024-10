Beatles inédito

É impressionante o interesse que desperta o legado dos Beatles, a maior e mais relevante banda da história do pop rock, cinco décadas depois do encerramento da supervitoriosa trajetória. Tudo o que é publicado sobre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr obtém grande repercussão.

Uma das passagens da história do eterno quarteto de Liverpool a obter enorme ressonância foi a turnê pelos Estados Unidos, no auge da beatmania, que gerou o documentário Beatles' 64. Com produção de Martin Scorsese e direção de David Tedeschi, o filme, que traz imagens inéditas, chega ao canal Disney em 29 de novembro.

Beatles' 64 vai mostrar bastidores daqueles momentos, com direito a participação, em Nova York, no programa The Sullivan Show, transmitido para mais de 73 milhões de telespectadores, considerado, à época, o evento televisivo mais assistido de todos os tempos.

O filme apresenta imagens raras filmadas pelos documentaristas, restauradas em 4K. Paul McCartney e Ringo Starr, únicos sobreviventes do grupo, dão longas entrevistas e se juntam aos produtores do doc., ao lado de Scorsese, Olivia Harrison (viúva de George) e San Yoko Lennon,filho de John e Yoko.

Essa não é a primeira incursão de Scorsese no universo beatle. Em 2011, ele dirigiu também George Harrison living the material world — um outro documentário—, sobre a vida do cantor, compositor e guitarrista e suas viagens à Índia. O filme foi lançado de forma coordenada com um livro e um álbum de gravações demo de Harrison, que morreu em 2001. A obra foi premiada com o Emmy Awards de melhor direção para programação de não ficção e melhor especial de não ficção. A viúva de Harrison, Olivia, procurada por várias produtoras, rejeitou a produção de um filme sobre a vida do marido. Segundo ela, Harrion queria contar a própria história por meio do seu arquivo de vídeos. Ao conhecer Scorsese, Olivia assinou o projeto do filme.

Uma semana antes de Beatles' 64 chegar ao streaming, haverá o lançamento de uma coleção de vinis intitulada The Beatles:1964 US. A caixa contém sete álbuns com os seguintes títulos: The Beatles Second Album, A Hard Days Night, Something, New in The Beatles Story (dois LPS), Beatles 65 e The Early Beatles.