Artigo: O país do futebol alternativo

Eliminação na fase de grupos do Mundial Feminino Sub-17 contra a Polônia é o retrato mais recente da coleção de fracassos do futebol de campo do Brasil em competições nos dois gêneros - (crédito: Leto Ribas/CBF)

Meus parabéns às seleções de beach soccer e de futsal pela competência nas conquistas do hexacampeonato nas respectivas Copas do Mundo neste ano, mas o contentamento do Brasil, querida CBF, não pode se resumir a isso. Viramos o país do futebol alternativo. O raiz, de campo, acumula maus resultados em série no masculino e no feminino. Derrotas e eliminações sequer comovem uma torcida descrente, indiferente, blasé na relação com a Amarelinha.

A goleada por 4 x 0 do Brasil contra o Peru no último dia 15, no Mané Garrincha, foi prova disso. Não se deixe enganar! A venda de ingressos foi baixa. A arena recebeu 60.139 presentes porque houve muitas cortesias. Há relatos de distribuição gratuita de tíquetes e de sorteios de bilhetes nos Executivo, Legislativo e Judiciário nos governos federal e local para evitar o vexame de o Brasil jogar “para ninguém” em uma arena com capacidade para 72.788 pagantes.

O que explica isso? Os maus tratos ao produto Seleção Brasileira! Ingressos caros e entrega de mercadoria de má qualidade. O Brasil mandou jogo das Eliminatórias em Brasília pela primeira vez em 2005. Naquela época, sim, valia pagar uma fortuna para sentar-se no concreto e testemunhar o concerto de Adriano, Ronaldo, Robinho, Kaká, Cafu e Roberto Carlos por 5 x 0 contra o Chile no velho Mané Garrincha. Sem todo o respeito: a formação da vitória contra o Peru não valia quanto cobraram.

É grave a crise do Brasil no futebol de campo. Vamos aos fatos. A Seleção principal masculina caiu nas quartas de final na Copa de 2022 no Catar, deu adeus precocemente à Copa América 2024 nas quartas nos pênaltis diante do Uruguai e amarga o quarto lugar nas Eliminatórias para a Copa de 2026. Está atrás da Argentina, da Colômbia e do Uruguai.

Os fracassos se estendem às divisões de base. Embora tenha conquistado o Sul-Americano Sub-20 no ano passado, o Brasil foi eliminado do Mundial Sub20 por Israel nas quartas de final. O roteiro foi o mesmo no Sub-17. A Seleção celebrou a conquista do Sul-Americano no Equador, porém caiu nas quartas de final do Mundial da Indonésia contra a Argentina. A Seleção Pré-Olímpica de Endrick e John Kennedy não se classificou para o Jogos de Paris-2024.

Sede da Copa do Mundo Feminina em 2027, o Brasil também coleciona péssimos resultados nas categorias de formação. A Seleção não passou da primeira fase no Mundial Sub-17 na República Dominicana. Foi eliminada na última quarta em um grupo contra Japão, Polônia e Zâmbia. A Sub-20 caiu nas quartas de final no mês passado contra a atual campeã mundial Coreia do Norte. A Seleção principal ganhou a Copa América em 2022, não passou da primeira fase na Copa do Mundo Feminina em 2023 e voltou com a medalha de prata dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Cansado dos maus tratos, o brasileiro perdeu o prazer de pagar para ver a Seleção jogar. Em muitos casos, nem de graça.