Minha influenciadora favorita

Muito antes de existirem influenciadores e criadores de conteúdo, quando a internet nem mato era, havia pessoas com bloquinho e caneta na mão ouvindo, anotando e, depois, contando histórias. O bom jornalismo sempre foi e será uma poderosa influência na sociedade. Se hoje alguns repórteres se transformaram até em celebridades, é bom que se diga que outros conquistaram algo mais valioso que milhares de seguidores — falo de credibilidade.

Fico impressionada com uma repórter em especial, com a qual tenho a sorte de conviver: Liana Sabo, minha colega de redação do Correio Braziliense desde que aqui cheguei — e ela estava há um bocado de anos. É difícil chegar a qualquer restaurante, café ou espaço de comida nesta cidade sem que Liana não tenha ido primeiro, conhecido e apresentado aos seus leitores.

Sigo testemunhando presencialmente seu poder de influência. Quando chego com ela em algum restaurante, não são raras as vezes em que as pessoas a reverenciam, agradecem. Não se constrói uma marca assim sem muito trabalho envolvido. São décadas apresentando os lugares mais chiques e também os simples, os charmosos, os aconchegantes. Até hoje, ela saca seu bloquinho e caneta para saber cada detalhe de um restaurante — do conceito, do menu, do chef, da decoração e por aí vai.

Como repórter e colunista de gastronomia, Liana tornou-se uma referência. Estudiosa do assunto, extremamente criteriosa com a apuração, talentosa e cuidadosa com o texto, ela tem outra marca registrada: a generosidade com aqueles que a recebem em seus estabelecimentos. Ela conhece como ninguém o mercado e sabe que o sonho de empreender, em especial com gastronomia, é difícil de realizar e penoso para manter. Graças a ela, muitos e muitos lugares foram descobertos e redescobertos. Invariavelmente, os donos são gratos.

Liana Sabo construiu seu nome ao longo de muitos anos de cobertura da gastronomia brasiliense, explorando de forma incansável os sabores de Brasília. Tornou-se uma marca de valor inestimável. Jamais será um produto de prateleira, que se esgota fácil e rápido. Toda essa construção de autoridade caminha para o digital — seu blog por aqui é dos mais lidos. Isso, meus amigos, é influência.