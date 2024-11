Caetano e Bethânia juntos, e eu não estava lá

Pensei em falar sobre política neste espaço, afinal o noticiário diário respira esse ar rarefeito, cheio de conjecturas e expectativas sobre o que o futuro nos reserva. Mas neste sábado, enquanto escrevo, só consigo pensar que não terei oportunidade de ver Caetano e Bethânia juntos. Essa é a frustração do hoje. Agora, provavelmente estarei vendo fotos e vídeos de momentos históricos que perdi, virtualmente eternizados e registrados em nuvens que se perdem antes da memória.

Quando isso acontece, só consigo pensar que não perderei os próximos shows maravilhosos que terão pela frente com artistas que admiro. Já coloquei na agenda o filme Ainda estou aqui, com as Fernandas e toda trupe incrível que só nos traz admiração e orgulho pelo Brasil. Tem coisas que não dá para perder. E este não perderei.

Você já pensou naquilo que não pode perder? Na lista que vai te fazer vencer o cansaço, a preguiça, a fila, a multidão, a chuva ou o Sol escaldante. Na hora, você pode até pensar em desistir, mas depois que voltar jamais se arrependerá. Afinal, você foi, estava lá. E ver a vida ao vivo não tem preço, nem nada que se assemelhe. Outro dia, fãs de Bruno Mars estavam acampados na porta do estádio muitas horas antes de os portões abrirem. Tão jovens e cheios de energia querendo viver experiências incríveis e não virtuais. Loucura? Fanatismo? Que nada! Esses momentos constroem memórias, e elas nos fazem, em algum momento, olhar pra trás e ver que a vida valeu a pena.

Como é bom achar uma foto esquecida na gaveta e lembrar daquele dia! Passa um filme na cabeça, a gente costuma dizer. E passa mesmo. Nossa biografia não é feita de expectativas, mas de experiências reais, boas e ruins. Frustrações e realizações. Não fui ao show que poderia recordar a trilha sonora da minha vida. Ainda assim, sempre terei Caetano e Bethânia. Estão comigo desde sempre.

Em meio a tanta bomba explodindo em nossos quintais, tantos medos rondando o mundo e tanto lixo (de todo tipo) sendo produzido para as futuras gerações, o melhor legado sempre será a experiência boa vivida, o momento imperdível, os encontros que aquecem o coração, as risadas não contidas. "Vamos viver o que há pra viver; vamos nos permitir", como diz Lulu Santos. O próximo show incrível, eu não perco de jeito nenhum. Promessa.