Brasília global: a missão de fortalecer relações internacionais

Paco Britto — Secretário de Relações Internacionais do Distrito Federal

A criação da Secretaria de Relações Internacionais do Governo do Distrito Federal foi uma iniciativa visionária, fruto do entusiasmo do governador Ibaneis Rocha com a consolidação de Brasília como um centro de diplomacia global. Desde então, a secretaria tem sido essencial no fortalecimento dos laços culturais e econômicos com os países que mantêm representações diplomáticas na capital brasileira.

Brasília precisava de um órgão que facilitasse a interação com o corpo diplomático residente. A Secretaria de Relações Internacionais surgiu para suprir essa demanda, promovendo acolhimento e proximidade. Isso resultou em uma rede de cooperação que vai além das formalidades, integrando de maneira eficaz o Governo do Distrito Federal (GDF) às missões diplomáticas estrangeiras.

Muito me honra estar à frente dessa secretaria, formada por uma equipe de profissionais altamente qualificados, que compreendem plenamente a importante missão que nos foi confiada. São pessoas comprometidas em promover a integração e o diálogo, fundamentais para o fortalecimento das relações internacionais e o desenvolvimento do Distrito Federal. Nossa equipe entende que cada interação diplomática representa uma oportunidade de construir um futuro mais próspero e cooperativo.

Na economia, a secretaria tem atuado para atrair investimentos estrangeiros, firmando parcerias com embaixadas e organizações internacionais. O estímulo à diversificação econômica e à internacionalização das empresas locais é central. Além disso, a secretaria foi vital na captação de novos voos internacionais, posicionando Brasília como um hub aéreo estratégico na América Latina e fomentando o turismo e negócios. O aumento da conectividade aérea é fundamental para consolidar a posição de Brasília como um destino global.

A dimensão cultural também merece destaque. Por meio de eventos e intercâmbios, a secretaria aproxima comunidades locais das culturas representadas na capital. Iniciativas como Embaixadas de Portas Abertas enriquecem a vida cultural de Brasília, promovendo conhecimento e respeito mútuo. Essa diversidade cultural é uma das maiores riquezas da capital, valorizada pela secretaria. Além disso, programas de intercâmbio educacional fortalecem a compreensão e a colaboração entre diferentes povos.

Além dos impactos econômicos e culturais, a Secretaria de Relações Internacionais contribui para a projeção de Brasília no cenário global. A cidade se firma como um ponto de encontro para debates sobre desenvolvimento sustentável, inovação e direitos humanos. A secretaria garante que Brasília esteja no centro dessas discussões, fortalecendo sua posição como uma cidade global. Trabalhamos para que a capital seja referência em diplomacia e cooperação multilateral, atraindo conferências e eventos de grande relevância internacional.

A criação da secretaria trouxe ganhos tangíveis e intangíveis. Tangíveis, como novos investimentos e oportunidades. Intangíveis, como o fortalecimento da confiança e respeito entre o Distrito Federal e os países representados. A aproximação com embaixadas e organismos internacionais não só reforça laços diplomáticos, mas também viabiliza parcerias em educação, saúde, tecnologia e infraestrutura. Nosso papel é conectar Brasília ao mundo, promovendo benefícios mútuos.

Em um mundo interconectado, uma secretaria dedicada às relações internacionais é essencial. Brasília, como capital do Brasil, desempenha um papel único, e a Secretaria de Relações Internacionais é fundamental para garantir que esse papel seja exercido com eficiência e excelência. Cada ação diplomática reforça o compromisso de Brasília em ser um ponto de convergência global.

A aposta na criação dessa secretaria se provou acertada. Ela trouxe uma nova dimensão para o GDF, promovendo desenvolvimento econômico e cultural, além de fortalecer laços com as nações representadas. Esse é um legado que continuará a beneficiar Brasília e seu povo por muitos anos. Reafirmamos nosso compromisso em trabalhar cada vez mais próximos das representações diplomáticas, construindo um futuro de cooperação e prosperidade para todos.