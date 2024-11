Segurança: os bons resultados para o bem-estar da população

Celina Leão — Vice-governadora do Distrito Federal

Fazer do Distrito Federal um dos lugares mais seguros do país para viver é um trabalho diário, direcionado, planejado e executado em conjunto por este Governo do Distrito Federal (GDF). Em novembro, o programa DF Mais Seguro — Segurança Integral, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), completou um ano com resultados que mostram os grandes avanços conquistados e que impactam diretamente na qualidade de vida de toda a população.

Em outubro, registramos o menor número de crimes contra a vida (CVLIs) no DF em 25 anos. Levantamento da SSP-DF mostra queda de 35,5% no número de vítimas desse tipo de crime no mesmo período do ano passado, onde estão incluídos homicídios, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Para se ter uma ideia, o número de homicídios foi o menor desde 2000, com 18 ocorrências este ano, contra 40 em 2000.

Em 2023, registramos a menor taxa de homicídios dos últimos 47 anos, o que nos alçou à segunda capital mais segura do país, de acordo com o Atlas da Violência 2024. Os resultados que temos colhido, fruto de muita dedicação das nossas forças de segurança, nos indicam que podemos encerrar 2024 com o menor número de homicídios dos últimos 48 anos. Neste mês de novembro, celebramos também o fato de sete regiões administrativas do Distrito Federal completarem um ano sem registro de homicídios: Candangolândia, Sudoeste/Octogonal, Jardim Botânico, Cruzeiro, Riacho Fundo, Varjão e Arniqueira.

Os crimes contra o patrimônio (CCPs) também caíram. A maior redução foi em roubo em transporte coletivo, com 48,9% menos ocorrências de janeiro a outubro deste ano, comparado ao mesmo período de 2023. Roubo a transeunte registrou queda de 17,6%. Já roubo a residência teve redução de 30,4%; a comércio, 30,3%; e veículo caiu 20,5%. Furto em veículos também registrou menos 2,5% de ocorrências. Esses percentuais representam 2,6 mil crimes a menos em todo o DF em relação ao mesmo período de 2023.

Outro levantamento que atesta o serviço de excelência das nossas forças de segurança é a liderança do DF na resolução de homicídios em todo o país. Levantamento do Instituto Sou da Paz mostra índice de 90% na elucidação dos crimes, o que envolve a identificação do autor e sua denúncia pelo Ministério Público (MP). São dados consistentes e robustos que demonstram que a segurança no DF cresce de modo sustentável a partir do planejamento, monitoramento e incremento de ações para a constante melhoria desses índices, e nos indicam que estamos caminhando na direção certa.

A abordagem inovadora do DF Mais Seguro - Segurança Integral, que parte do conceito de integralidade, ou seja, atuação articulada de diversos órgãos governamentais e da sociedade civil, tem sido fundamental para alcançarmos esses resultados. Por outro lado, temos atuado para reforçar o nosso efetivo, o que confere melhores condições de trabalho para os agentes de segurança e mais segurança para a população.

Em novembro, promovemos um grande reforço com a nomeação de 791 policiais civis e 272 policiais penais. O que foi possível graças à nossa articulação no Congresso Nacional para alterar a Lei Orçamentária Anual (LOA) e permitir o aumento do quadro e, consequentemente, a contratação dos profissionais. Em setembro, tivemos a maior convocação de militares dos últimos anos, com 1.260 agentes reforçando a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Não podemos deixar de mencionar a atuação rápida e precisa das nossas forças de segurança diante do ataque realizado com explosivos no último dia 13 de novembro, na Praça dos Três Poderes. Imediatamente após o incidente, o local foi isolado e passou por uma varredura completa para garantir a segurança de todos os que circulam na região: autoridades, a população em geral e turistas.

Somado a tudo isso, o GDF agiu prontamente para evitar que novos episódios do tipo tornem a acontecer em nossa cidade com a criação, pelo governador Ibaneis, da Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (Dpcev) dentro do organograma da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

A nova divisão contará com dois delegados e 23 policiais que receberam a missão de prevenir e mapear tentativas de atentados em todo o DF. A iniciativa marca mais um avanço significativo na prevenção e investigação de crimes em nossa cidade e reforça nossa capacidade de proteger os poderes e garantir a segurança da população. Nosso compromisso diário é tornar o DF um lugar cada vez mais seguro, e temos plena confiança de que o trabalho que estamos desenvolvendo nos levará a patamares ainda mais elevados.