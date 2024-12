Sonhos de crianças

29/11/2024 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - época de Natal aquece as vendas no comércio. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Esta época de festas de fim de ano é um momento de esperança para um sem-número de crianças e adolescentes de famílias carentes. Tempo que desperta a esperança deles de realizar sonhos inalcançáveis para suas condições. São desejos dos mais comoventes, que vão de brinquedos, roupas e calçados a material escolar. Há deles que pedem cesta básica e até emprego para os pais.

Numerosas são, também, as iniciativas, principalmente de anônimos, para transformar em realidade os desejos de meninos e meninas. Essas pessoas generosas doam o que podem para proporcionar momentos de alegria a quem, às vezes, nem conhecem.

Ganhar um brinquedo, mesmo o mais modesto, é uma felicidade para quem pouco ou nada possui. Posso garantir isso, pela infância de dificuldades que tive. Eu e meus irmãos recebíamos brinquedos de uma moradora do prédio onde meu pai era porteiro. Eram presentes bem simples e, ainda assim, fora das condições financeiras da nossa família. Aquelas gentilezas tornavam o nosso dia muito especial. Nós nunca a esquecemos.

Fico sempre emocionada com ações assim, de uma gente solidária, que mostra um grande amor ao próximo. Pessoas que preparam refeições para servir a quem está em situação de rua, que se mobilizam para coletar alimentos e brinquedos destinados a comunidades carentes ou das que doam seu tempo para assistir a quem precisa de uma palavra de consolo.

Destaco aqui uma das belas ações neste período do ano, o Papai Noel dos Correios. Há décadas, crianças e adolescentes pelo país enviam suas cartinhas, com letrinhas caprichadas e até desenhos, nas quais expressam seus desejos de Natal. São os mais variados, como bicicleta, patins, videogames, bonecas, skates, carrinhos, patinetes, roupas, calçados, kits de maquiagem e itens de higiene pessoal.

As cartinhas são colocadas pelos Correios no site https://blognoel.correios.com.br/blognoel/index.php ou em agências, à espera de madrinhas e padrinhos dispostos a adotá-las. Aqui no DF, os pedidos são de alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da rede pública, de creches, abrigos e núcleos socioeducativos, além de meninos e meninas com até 10 anos em situação de vulnerabilidade social.

Quem quiser colaborar pode escolher uma cartinha no site ou em uma agência e, depois de embrulhar o presente e etiquetá-lo, entregá-lo em um ponto de coleta em Águas Claras, Taguatinga, Guará I, Sudoeste, Asa Sul ou Asa Norte. O prazo termina no dia 9. Se puder, ajude a fazer mais feliz o dia de uma criança.