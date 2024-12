Atlético foi 'cavalo paraguaio', diz torcedor

"Nesse time do Atlético, salvam-se três ou quatro jogadores, o que é muito pouco para um elenco contratado a peso de ouro.O Galo foi exatamente o cavalo paraguaio brasileiro: chegou a duas finais e mostrou toda a sua fragilidade.Resta à diretoria medir a água com o fubá e fazer uma limpa saneadora.Quem sabe temos na base o que precisamos para , dentro de um ou dois anos: um time vencedor e com a verdadeira raça que sempre foi a nossa marca registrada."

Tarcísio P. Ferreira

Lagoa Santa – MG