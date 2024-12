Notícia boa veio de pesquisa do IBGE, divulgada na semana passada: em 2023, a pobreza no Brasil caiu ao menor nível desde 2012, quando teve início a série histórica do levantamento. Além disso, 3,1 milhões de pessoas saíram da miséria.

Resultados dos programas de transferência de renda e do crescimento do mercado de trabalho — em 2023, o total de pessoas ocupadas atingiu o maior contingente desde 2012: 100,7 milhões.

A pesquisa do IBGE também mostra que 42,7% de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos viviam em domicílios atendidos por programas sociais, o que significa que esses benefícios fazem parte da vida de duas em cada cinco crianças no país.

"Na hipótese de não existirem os programas sociais implementados pelo governo federal, a proporção de pessoas na extrema pobreza em 2023 teria subido de 4,4% para 11,2%. Já a proporção da população na pobreza teria subido de 27,4% para 32,4%", destaca o instituto. E ainda há quem critique — certamente de barriga bem cheia — o fato de o governo prover benefícios aos mais vulneráveis.

Os números trazidos pelo IBGE, portanto, são alentadores. Mas não podemos perder de vista que persistem desafios sociais gigantescos no país. Mesmo com a sensível redução, ainda há 59 milhões de pessoas na pobreza e 9,5 milhões na miséria.

Em meio a esse contingente, o acesso pleno à comida ainda é um sonho. Conforme o instituto, 64 milhões de brasileiros vivem com algum grau de insegurança alimentar — em 37% dos lares nessa situação, há crianças de 0 a 4 anos; em 36,6%, existem meninos e meninas na faixa de 5 a 17 anos.

Por causa desse flagelo, a ONG Ação da Cidadania lançou novamente a campanha Natal sem Fome. O objetivo é conseguir duas mil toneladas de alimentos para ajudar 200 mil famílias.

Todos nós podemos ajudar quem enfrenta o sofrimento de não ter comida no prato, ou ter menos do que precisa. A ONG arrecada recursos e compra as cestas básicas que são entregues a famílias em situação de vulnerabilidade. As doações podem ser feitas por boleto, PIX, cartão de crédito e paypal. As informações estão no site www.acaodacidadania.org.br/.

Quem preferir, pode colaborar com outras campanhas locais ou nacionais. O importante é fazer parte dessa corrente de solidariedade e levar comida para os que mais precisam, especialmente crianças. Como diz a campanha da Ação da Cidadania: "Acredite na magia da doação. Um Natal sem fome é um Natal feliz"