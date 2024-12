Artigo: Saúde e prosperidade da população negra

Atualmente, muito se fala sobre racismo, letramento racial, luta antirracista... Mas onde é possível entender de que maneira o racismo afeta a nossa saúde mental? Quantas vezes compramos produtos clareadores de pele sem sabermos? Onde encontramos uma dentista negra? Quantas vezes uma dieta ou treino foram prescritos sem a real compreensão do "corre" de uma pessoa negra? Essas são algumas perguntas de algo tão presente no dia a dia, mas que, muitas vezes, é negligenciado: a nossa saúde.

Pensar a saúde de um povo que não se encaixa nos padrões e nem é visto como bonito numa sociedade racista, pode ser desafiador. Temos dificuldade de aprender a cuidar de um corpo que constantemente é violentado por uma estrutura que o põe para servir e não para ser cuidado, amado e admirado. Como digo (Viviane Gonçalves), "cuidar da saúde física da população negra por meio do exercício físico passa por várias camadas, desde amar, cuidar e achar bonito esse corpo preto, além de entender que ele tem todos os direitos que um corpo branco possui".

Foi pensando na saúde física e mental dessa população, em grande parte marginalizada e sem acesso a esses cuidados necessários à nossa qualidade de vida, que surgiu o Afrofitness, que já está em sua terceira edição em Brasília. Ele celebra a saúde e o bem-estar da população negra ao reunir profissionais da saúde, como psicólogos, nutricionistas, personal trainer, dentistas, médicos e empreendedores, para refletirem sobre autocuidado e saúde de pessoas negras. A programação conta com diversos momentos de troca entre profissionais e público, como momento fitness (atividades corporais como dinâmica teatral e dança afro), roda de conversa (bate-papo entre referências negras na área da saúde), DJs e feira afroempreendedora.

Trazer à tona especificidades da experiência da população negra com a expertise de profissionais da saúde é, de fato, promover saúde para esse segmento que soma mais de 100 milhões de brasileiros. O Afrofitness é, assim, uma proposta pioneira no campo da saúde da população negra, como relata Lucyane Fraim, uma das participantes: "Manter a saúde física e mental sendo uma pessoa preta é muito desafiador, pois o acesso à qualidade de vida nos é negado. Boa parte de nós está tentando sobreviver. Então, conceitos como amor próprio, nutrição, exercícios físicos são impensáveis. Contudo, apesar desse cenário, é preciso se reconhecer merecedor das coisas boas da vida".

O objetivo do Afrofitness é compartilhar, de forma simples e prática, a atuação de profissionais da saúde em suas diversas áreas e o impacto desses saberes e trabalhos cotidianos para a população negra, criando identificação. Ao trazermos profissionais negros que atendem e pesquisam sobre a população negra, nos colocamos no centro, em evidência, e numa perspectiva científica. A relevância desse tema está em olharmos com dignidade e profissionalismo para a população negra, disseminando conhecimento científico, promovendo informação e identificação.

O maior acréscimo do evento talvez seja empoderar pessoas negras a buscarem mais cuidado com a sua saúde. O acesso a esse direito ainda é um desafio, seja pela falta de políticas públicas, seja pelo preconceito e resistência de nós mesmos em buscarmos ajuda. Um dos maiores mitos que nos assolam desde a violência da escravização tem a ver com a falta de humanidade que justificaria sermos tratados de forma animalizada há tanto tempo. Se ao participarem pessoas negras entenderem que merecem cuidado e mais — que existem profissionais negros qualificados dispostos a oferecer este trabalho e passarem a buscar por esse serviço —, teremos atingido nosso alvo.

Nossa intenção é que o Afrofitness se torne uma grande rede de informações, fortalecimento mútuo e conexões entre profissionais, participantes e empreendedores, cujo cuidado não seja marginal nem tardio e, sim, uma prática de prevenção e promoção de saúde no presente. Ao criarmos o evento, nos orgulhamos junto com profissionais, participantes e empreendedores de construirmos um espaço de aquilombamento e prosperidade para a nossa população.

Viviane Gonçalves é personal trainer e professora de educação física Amanda Balbino psicóloga e escritora