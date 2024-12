A lapinha de Tia Maria Paiva, em São Desidério, cidade do interior da Bahia onde nasci, é a lembrança mais remota que guardo na memória relacionada com o Natal. Criança, fixava o olhar sobre aquele presépio, que tinha ao redor vários elementos conectados a assuntos diversos do dia a dia do país.

Tempos depois, pré-adolescente, já morando em Barreiras com o meu irmão Darlan, passei a fazer parte do coral da Igreja Batista. No dia 25 de dezembro, ao lado de amigos da mesma idade, subia ao palco para cantar tradicionais canções natalinas, entre as quais, a infalível Noite feliz.

Já em Brasília, com interesse pela música popular brasileira ainda mais evidenciado, tomei conhecimento, ouvindo no rádio, da bela e triste Boas festas, do santamarense Assis Valente (conterrâneo de Caetano Veloso e Maria Bethânia). Um dos trechos da letra diz: "Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel/Já faz tempo que eu pedi/ Mas o meu Papai Noel não vem/ Com certeza já morreu/ Ou então felicidade é brinquedo que não tem…".

Boas festas, que veio a ser considerado hino do Natal brasileiro, no meu entendimento, era algo precioso, substituto de The first Noel, Here comes Santa Claus e White Christmas, clássicos do repertório de Elvis Presley, difundidos pelas emissoras de rádio aqui no Brasil. Dia desses me emocionei novamente ao voltar a ouvir esta última na interpretação de Caetano e do filho Zeca, registrada no repertório da live natalina de 2020 do grande cantor e compositor brasileiro.

Vinte e nove anos antes, a cantora Simone havia lançado 25 de Dezembro, álbum com 11 canções que evocam uma das datas mais cultuadas em praticamente todo o mundo. Nesse disco, certamente o mais representativo da data gravado no Brasil, a faixa de maior sucesso é Então é Natal, a versão de Cláudio Rabello para Happy Xmas, ode pacifista de John Lennon e Yoko Ono. Trecho da letra diz: "Então é Natal, a festa cristã/ Do velho e do novo/ Do amor como um todo…".

Na busca de levar o espírito natalino para novas gerações, acaba de ser lançado novo clipe de Então é Natal, dirigido por Pedro Colombo. "Gravar um videoclipe para essa música tão especial, 29 anos depois, foi uma viagem. Não só me emocionou, mas também a equipe que estava comigo na gravação. É realmente uma obra que segue tocando o coração das pessoas. Isso é o mais importante e me enche de alegria e gratidão", ressalta a cantora.