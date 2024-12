O futuro começa hoje: o desafio da vanguarda

Délio Lins e Silva Jr.*, Paulo Maurício Siqueira, Poli**

A OAB/DF se encontra em momento de transição, fundamentado no legado dos últimos seis anos e o pensamento focado no futuro. Ao olhar para o que se fez, celebramos conquistas significativas, como a implementação da paridade entre homens e mulheres e das cotas raciais, a ampliação da participação das Subseções e a modernização dos serviços prestados à advocacia, além da defesa intransigente das prerrogativas.

Compreendemos que o desafio de se manter na vanguarda nos exige pensar como alguém que vive no futuro. As duas últimas gestões foram marcadas por desafios e conquistas. Enfrentamos crises como a pandemia de covid-19 e os ataques às sedes dos Poderes, em Brasília, demonstrando nossa resiliência e capacidade de superar problemas graves e complexos. Essas experiências nos fortaleceram e nos prepararam para o futuro que se avizinha.

Olhando para frente, a OAB/DF se compromete a fortalecer ainda mais a defesa da advocacia, promover a justiça social e garantir os direitos humanos. Trabalharemos incansavelmente para construir uma sociedade mais justa e inclusiva, onde todos tenham acesso à justiça.

Portanto, em 1º de janeiro de 2025, daremos início a uma nova etapa da OAB/DF, marcando também a celebração dos 65 anos da nossa querida instituição. A posse festiva da nova gestão acontecerá em 3 de fevereiro, oportunidade ímpar para agradecer a todos que contribuíram para o sucesso das gestões anteriores e para dar as boas-vindas aos novos times da OAB/DF, da Caixa de Assistência (CAADF), das 14 Subseções, da Escola Superior de Advocacia (ESA/DF) e do Clube da Advocacia.

Desde o início, juntamente com esses rituais de passagem de gestão, agiremos para que a advocacia do século 21 esteja preparada para as rápidas transformações tecnológicas e sociais.

Ao longo do triênio 2025-2027, expandiremos a rede de atendimento do Sistema OAB/DF, com a inauguração de novas sedes de Subseções e do "Meu Escritório", levando os serviços da OAB/DF para ainda mais perto da advocacia de todo o Distrito Federal.

Seguiremos fortalecendo quem inicia na carreira, com a criação da Agência de Desenvolvimento da Jovem Advocacia, oferecendo apoio, capacitação e oportunidades de desenvolvimento. O Programa da Advocacia Dativa ganhará ainda mais impulso.

Defenderemos, com mais vigor, os honorários justos, o cumprimento do piso salarial da categoria e a garantia das prerrogativas. Combateremos o superendividamento em nosso meio profissional, por meio de um núcleo especializado e de mutirões de conciliação, para auxiliar aqueles que enfrentam dificuldades financeiras.

Na capacitação continuada, ofereceremos cursos gratuitos e daremos ênfase ao Programa Residência Jurídica, promovendo a atualização profissional e o networking entre os advogados. Estaremos comprometidos, ainda mais do que antes, com as pautas das mulheres advogadas, da advocacia negra, da igualdade de tratamento de toda advocacia e da valorização da carteira profissional.

Em parceria com a CAADF, ampliaremos a oferta de serviços visando o bem-estar da advocacia. Promoveremos a saúde mental e física dos profissionais colegas, além de oferecer campanhas de vacinação e planos de saúde com preços especiais.

Entre os benefícios para a advocacia, manteremos a anuidade mais baixa do país para os iniciantes e a isenção de 50% da anuidade para advogadas mães, no ano do parto ou da adoção.

Estaremos ao lado de outras entidades representativas da advocacia em lutas de interesse corporativo e da sociedade no Congresso Nacional. Atuaremos sempre em consonância com os valores democráticos que nos fundam como nação.

A defesa dos interesses do Distrito Federal, especificamente, nos terá como aliados de primeira hora em questões essenciais — como nos manifestamos pela manutenção do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF).

Defenderemos os direitos de pessoas com deficiência, autistas, crianças e adolescentes, idosos e demais grupos vulneráveis. Lutaremos por mais segurança, respeito aos direitos humanos, mobilidade urbana, saúde, habitação e por todas as causas sociais que impulsionam nossa luta pela cidadania. Esse é um rol exemplificativo, pois sabemos o infinito de questões que nos exigem atenção.

Ao encerrarmos a atual gestão e darmos início à próxima jornada, reafirmamos que a OAB/DF é a casa de toda a advocacia. Convidamos a todos e todas a continuarem participando ativamente de nossas iniciativas, para que, em conjunto, possamos construir um futuro ainda mais promissor para os profissionais e para a sociedade. Juntos, somos mais fortes e podemos alcançar grandes realizações! Felizes festas! Até 2025!

Presidente da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (gestões 2019-2021 e 2022-2024), será conselheiro federal na próxima gestão*

Atual secretário-geral e presidente eleito da OAB/DF para o triênio 2025-2027**