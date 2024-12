Goiás Social: redução da pobreza e inclusão produtiva

GRACINHA CAIADO — Primeira-dama de Goiás e coordenadora do Goiás Social

A superação da pobreza não é uma utopia, é, sim, um compromisso real, firmado em ações concretas e planejadas. É sob essa máxima que, na gestão de Ronaldo Caiado, o estado de Goiás protagoniza uma transformação histórica que combina políticas sociais eficazes e o fortalecimento do mercado de trabalho, com a criação de oportunidades que mudam vidas. Os números de levantamentos e pesquisas nacionais confirmam esse cenário.

Entre os anos de 2018 e 2023, Goiás reduziu a pobreza em 57,2%, um avanço quase três vezes maior do que o registrado no restante do Brasil. Na prática, isso significa que mais de 238 mil pessoas foram retiradas da situação de pobreza em Goiás. Esses resultados são fruto de um trabalho integrado que se transformou na mais bem avaliada política de combate à pobreza do país, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada em agosto deste ano.

O Goiás Social, programa o qual eu tenho o orgulho de coordenar, coleciona ações que apoiam os goianos com renda extra e benefícios sociais. É o caso dos programas Mães de Goiás, Bolsa Estudo, Goiás por Elas, Dignidade, Aluguel Social, Goiás Alerta e Solidário, Natal do Bem, Aquecendo Vidas, Meninas de Luz e tantas outras iniciativas. Todas elas com foco e tempo determinado, destinadas àquelas famílias que mais precisam da mão estendida do Estado.

Paralelo a esse trabalho, o governo de Goiás acredita que o acesso ao emprego é o caminho necessário para a mitigação da pobreza. De forma perene. Por isso, a solução encontrada por Goiás vai além da transferência de renda direta. Uma política social 3.0, que prioriza a inclusão produtiva como ferramenta para romper o ciclo da pobreza.

Essa visão norteia o Goiás Social, que coordena, ainda, ações intersetoriais voltadas para a capacitação profissional, o crédito para microempreendedores e o apoio às famílias mais vulneráveis. Programas como Aprendiz do Futuro, voltado à socioaprendizagem; Crédito Social, com apoio a empreendedores em situação de vulnerabilidade; os Colégios Tecnológicos de Goiás (Cotec), com oferta de cursos alinhados às demandas locais e bolsa de qualificação; e o Mais Crédito, com a disponibilização de crédito a microempreendedores são provas vivas desse trabalho, que colhe resultados dia após dia.

A nota técnica Uma Breve Análise Sobre a Política Social em Goiás, divulgada recentemente pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB), mostra que 53% da redução da pobreza em Goiás, entre o período de 2019 a 2023, se deu de forma estrutural. Ou seja, via inserção no mercado de trabalho.

Para se ter uma ideia, de acordo com o documento, no ano de 2018, apenas 847 goianos cadastrados no CadÚnico haviam conseguido uma vaga no mercado formal. Em 2022, por sua vez, o número saltou para 28.253 contratações, um crescimento de mais de 33 vezes. No período analisado, o acumulado chega a 47.669 pessoas em situação de vulnerabilidade inseridas no mercado de trabalho, mesmo diante da maior crise sanitária da história, a pandemia de covid-19.

São números que apontam para um case de sucesso, no qual a superação da pobreza ocorre pela integração entre a política social e o mercado de trabalho. Mais que resultados estatísticos, esses números simbolizam famílias inteiras que passaram a ter acesso à dignidade e à independência.

Vale destacar que o sucesso na área social é também reflexo de uma mudança sistêmica em toda estrutura de governo. Hoje, Goiás é referência em segurança pública e transparência, número 1 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e líder em tecnologia e inovação. Um cenário favorável que coloca o Estado no centro do desenvolvimento socioeconômico do país, atraindo investimentos, promovendo inclusão social e garantindo oportunidades para todos os goianos.

O salto de 2019 a 2024 não é apenas uma conquista de gestão, mas um legado de cidadania, fruto de políticas públicas eficazes com foco em resultados reais. Seguiremos firmes nesse caminho, com o compromisso de não deixar nenhum goiano para trás. Vamos juntos construir um Goiás onde todos tenham oportunidades e onde a pobreza seja, cada vez mais, uma página virada na nossa história.